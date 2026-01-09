Nakon majke troje djece, savezni agenti ustrijelili još dvoje ljudi

Dvije osobe ranjene su u četvrtak u pucnjavi u kojoj su sudjelovali agenti Granične patrole u Portlandu, u saveznoj državi Oregon, priopćila je policija, a savezni dužnosnici navode da je riječ o činu samoobrane tijekom ciljanog zaustavljanja vozila.

Pucnjava se dogodila dan nakon što je Renee Nicole Good (37), američka državljanka i majka, smrtno stradala u Minneapolisu, gdje ju je u njezinu automobilu upucao službenik Imigracijske i carinske službe (ICE).

Policija Portlanda priopćila je da je nešto nakon 14:15 sati zaprimila dojavu o pucnjavi u bloku 10200 u Ulici Southeast Main.

Nekoliko minuta kasnije policajci su zaprimili novu dojavu o muškarcu koji je ranjen i koji je "telefonirao tražeći pomoć" u blizini raskrižja Northeast 146th Avenue i East Burnside Street, otprilike tri kilometra od prve lokacije. Na tom su mjestu zatekli muškarca i ženu s vidljivim prostrijelnim ranama.

Osobe su prevezene u bolnicu, no njihovo stanje za sada nije poznato.

Prosvjedi u Minneapolisu - 3 Foto: AFP

Policija je navela da su službenici "utvrdili kako su dvije osobe ozlijeđene u pucnjavi u kojoj su sudjelovali savezni agenti".

Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin izjavila je da su agenti Granične patrole u 14:19 sati po lokalnom vremenu provodili ciljano zaustavljanje vozila.

Meta je bio putnik u automobilu, opisan kao venezuelanski "ilegalni migrant povezan s transnacionalnom prostitucijskom mrežom Tren de Aragua", koji je, prema njezinim riječima, bio uključen u nedavnu pucnjavu u Portlandu.

Navela je i da se vjeruje kako je vozač bio član bande Tren de Aragua.

Kada su se agenti identificirali osobama u vozilu, vozač je navodno "pretvorio vozilo u oružje i pokušao pregaziti pripadnike snaga reda", rekla je McLaughlin. "Strahujući za vlastiti život i sigurnost, agent je ispalio hice u samoobrani", navedeno je.

Vozač je potom pobjegao s mjesta događaja.

Agenti su zaustavili crvenu Toyotu, a kada je vozač pokušao pobjeći, vozilo je udarilo jednog agenta, što je potaknulo drugog agenta da zapuca prema automobilu, rekla su za NBC News dva izvora iz redova policije upoznata sa slučajem.

Osobe u vozilu opisane su kao muškarac u dobi od 33 godine i žena stara 32 godine.

Visoke napetosti u Minneapolisu nakon što je ubijena žena

Napetosti u Minneapolisu visoke su u četvrtak, dan nakon što je agent imigracijske službe (ICE) ubio 37-godišnju majku troje djece u incidentu koji su osudili gradski i državni dužnosnici koji krive antiimigracijske napore predsjednika Donalda Trumpa za kaos na ulicama grada.

Oko 1000 prosvjednika se u četvrtak ujutro okupilo ispred savezne zgrade u kojoj se nalazi imigracijski sud, izvikujući "sramota" i "ubojstvo" pred naoružanim i zamaskiranim saveznim dužnosnicima, od kojih su neki protiv demonstranata upotrijebili suzavac.

Dužnosnici Minnesote i Trumpove administracije su ponudili bitno različita izvješća o pucnjavi, u kojoj je neidentificirani agent ICE-a ustrijelio američku državljanku Renee Nicole Good u stambenoj četvrti.

Državni istražni ured u Minnesoti (BCA) je u četvrtak rekao da je prvotno dogovorio da će sa svojim saveznim pandanom FBI-em provesti zajedničku istragu pucnjave, ali da je savezna agencija promijenila mišljenje i preuzela isključivu kontrolu nad njom.

'Najveća operacija ministarstva domovinske sigurnosti'

Odluka, prema čelniku državne agencije Drewu Evansu, znači da BCA više neće imati pristup dokazima s mjesta događaja kao ni ostalim materijalima ili izjavama svjedoka.

"Kao rezultat toga, BCA se nevoljko povukao iz istrage", rekao je Evans.

Keith Ellison, glavni državni odvjetnik Minnesote, za CNN je rekao da je odluka FBI-a "duboko uznemirujuća" te kazao da bi državne vlasti trebale provoditi istragu neovisno o suradnji sa saveznom vladom. Dodao je da dokazi koje je vidio, uključujući neke koji još nisu objavljeni, upućuju na to da je moguće podizanje optužnice u saveznoj državi.

Agent ICE-a bio je jedan od 2000 saveznih dužnosnika koje je Trumpova administracija rasporedila u području Minneapolisa u sklopu nečega što je ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) opisalo kao "najveću operaciju DHS-a ikada".

Dužnosnici DHS-a, uključujući ministricu Kristi Noem, branili su pucnjavu kao čin samoobrane te optužili ženu da je pokušala vozilom pregaziti savezne agente, što je nazvala "domaćim terorizmom".

Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey je tu tvrdnju nazvao "glupostima" i "smećem" na temelju videa koje su snimili prolaznici i za koje se čini da su u proturječju s onim što tvrdi vlada.

Videosnimke prikazuju dvojicu maskiranih dužnosnika kako se približavaju automobilu u kojem je bila Good, zaustavljena na ulici u Minneapolisu. Kada je jedan od njih naredio Good da izađe iz vozila i uhvatio kvaku na vratima, vozilo se nakratko počelo kretati unazad, a potom udesno prema naprijed.

Treći agent, koji je bio ispred njenog automobila s njene lijeve strane, izvadio je pištolj i ispalio tri hica skočivši unazad, pri čemu su posljednji ispaljeni kroz otvoren prozor nakon što naizgled više nije bio neposredno ispred vozila.

Prosvjedi u Minneapolisu - 2 Foto: AFP

Međutim, čini se da se na videosnimci ne vidi da je Good vozilom dotaknula agenta koji je ostao stajati, iako je Noem rekla da je prebačen u bolnicu i potom otpušten. Republikanac Trump je na društvenim mrežama tvrdio da je žena "pregazila dužnosnika ICE-a".

Zakoni u Minnesoti policajcima dozvoljavaju upotrebu smrtonosne sile samo ako službenik vjeruje da je to nužno kako bi se zaštitilo njega ili druge od neposredne smrti ili ozbiljne ozljede. Savezni zakoni imaju slično pravilo.

Majka troje djece

Suprotna izvješća o događaju naglašavaju političku polarizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje Trumpovi pristaše podržavaju njegovu inačicu događaja, a protivnici ističu da se predsjednikove tvrdnje često mogu dokazati kao lažne.

Demokratski guverner Minnesote Tim Walz, koji je pozvao saveznu vladu da povuče svoje dužnosnike, kazao je da je državnu Nacionalnu gardu stavio u stanje pripravnosti. Javne škole u gradu su zatvorene u četvrtak i petak kao mjera opreza.

Gradsko vijeće Minneapolisa, koje je identificiralo stradalu ženu kao Good, reklo je da je bila "vani kako bi pomogla svojim susjedima ovog jutra, a život joj je danas oduzet zbog savezne vlade".

Good je imala 15 godišnju kćer te dvojicu sinova u dobi od 12 i šest godina, prema Washington Postu.

Diplomirala je engleski jezik 2020. na sveučilištu Old Dominion u Virginiji, potvrdio je ravnatelj ustanove Brian Hemphill u priopćenju.