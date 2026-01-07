Pucnjava u SAD-u! Agent ICE-a ubio ženu, gradonačelnik bijesan: "Nije bila samoobrana, gonite se je*eno odavde!"

Agent američke imigracijske službe ICE upucao je 37-godišnjakinju u Minneapolisu, potvrdile su lokalne vlasti, a incident je izazvao prosvjede i oštre reakcije.

Prema policijskom načelniku Minneapolisa Brianu O’Hari, žena se nalazila u vozilu kojim je blokirala cestu tijekom imigracijske operacije.

Savezni agent prišao je automobilu, nakon čega je vozačica pokušala otići s mjesta događaja. U tom trenutku ispaljeni su hici, a vozilo je potom sletjelo s ceste, javlja CNN.

Policija Minneapolisa po dolasku je pokušala pružiti hitnu medicinsku pomoć, no žena je od prostrijelne rane glave preminula u bolnici.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da je žena pokušala vozilom pregaziti agente te da je agent ICE-a pucao u samoobrani. Ministrica Kristi Noem izjavila je da su se agenti tijekom loših vremenskih uvjeta zaglavili u snijegu te da je vozačica pokušala napasti službenike.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey osporio je takvu verziju događaja i zatražio neovisnu istragu. Rekao je da je vidio snimku na kojoj se, prema njegovim riječima, vidi da su hici ispaljeni dok se vozilo udaljavalo. Ocijenio je postupanje agenta "neodgovornom uporabom sile".

"Ovo nije bila samoobrana. Riječ je o neodgovornoj uporabi sile koja je završila smrću", rekao je Frey, dodavši da ICE sije strah i nepovjerenje u gradu."Gonite se j****o iz Minneapolisa. Ne želimo vas ovdje", poručio je.

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pucnjavi.

Naveo je da je žena koja se čuje kako viče na snimci "bila profesionalna agitatorica, dok je vozačicu automobila opisao kao osobu koja je "ometala i pružala otpor te potom namjerno i nasilno vozilom naletjela na agenta ICE-a".

Prema njegovim riječima, agent je pucao u samoobrani, te da je teško povjerovati da je preživio no da se trenutačno oporavlja u bolnici".

Trump je istaknuo da se cijeli slučaj još istražuje, ali je poručio da su ovakvi incidenti posljedica radikalne ljevice koja, prema njegovim riječima, svakodnevno prijeti, napada i cilja pripadnike policije i imigracijske službe.

Nakon pucnjave izbili su prosvjedi. Prosvjednici su policijska vozila ispratili bacajući grude snijega.

Član gradskog vijeća Jason Chavez pozvao je na uhićenje i otkaz agentu koji je pucao te poručio da zajednica "neće prihvatiti ono što se dogodilo". Američka udruga za građanske slobode (ACLU) u Minnesoti zatražila je hitnu i transparentnu istragu.

Identitet agenta koji je pucao zasad nije objavljen, a policija je navela da nema naznaka da je ubijena žena bila meta kaznene ili imigracijske istrage. Savezne vlasti najavile su daljnju istragu okolnosti pucnjave.