Tko je žena koju je ubio agent ICE-a? Pravna promatračica i majka troje djece koju je Trump nazvao teroristicom

Žena koju je u Minneapolisu ustrijelio agent Američke imigracijske i carinske službe identificirana je kao Renee Nicole Good, 37-godišnja majka troje djece koja se nedavno doselila u grad.

Nagrađivana pjesnikinja tamo je bila kao pravna promatračica aktivnosti ICE-a , rekli su gradski čelnici. Trumpova administracija nazvala ju je "domaćom teroristicom". Ubojstvo Good potaknulo je prosvjede diljem zemlje.

Njena majka, Donna Ganger, izjavila je da je njena kći "vjerojatno bila prestravljena" tijekom sukoba s policajcima koji su je upucali te da je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikada poznavala. Good je porijeklom iz iz Colorado Springsa, a u Minneapolis se preselila prošle godine iz Kansas Cityja.

Tonight, cities across the country erupted in protest against ICE and to demand justice for Renee Nicole Good. Good was a 37-year-old legal observer shot and killed by ICE agents this afternoon during a raid in Minneapolis.



The shooting came just one day after 2,000 ICE agents… pic.twitter.com/PPvK9IPKj9 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2026

"Bila je iznimno suosjećajna", rekla je Ganger. "Cijeli se život brinula o ljudima. Bila je puna ljubavi, opraštala je i bila je privržena. Bila je nevjerojatno ljudsko biće."

Studirala kreativno pisanje na Sveučilištu Old Dominion u Norfolku u Virginiji, a 2020. godine osvojila je nagradu Akademije američkih pjesnika za svoj rad. Diplomirala je i engleski jezik, na istom sveučilištu, piše BBC.

U izjavi predsjednik sveučilišta Brian Hemphill rekao je da je njezina iznenadna smrt "još jedan jasan primjer da su strah i nasilje, nažalost, postali uobičajeni u našoj naciji". Žrtvin prvi suprug, s kojim je imala dvoje djece, rekao je da Good nije bila aktivistica te da je kao kršćanka u mlađim godinama išla u Sjevernu Irsku na misije za mlade. Prethodno je radila kao zubna asistentica i u kreditnoj uniji.

Gradonačelnik protiv Bijele kuće

Nekoliko državnih čelnika izjavilo je da je Good bila na mjestu racije ICE-a na jugu Minneapolisa kao pravni promatrač - volonter koji prati policiju i sigurnosne snage na prosvjedima i operacijama. Njihov je cilj pomoći u održavanju mira, odvraćanju od nedoličnog ponašanja i osiguravanju poštivanja zakonskih prava.

Prosvjedi u Minneapolisu Foto: Afp

Iako njezina majka tvrdi da Good ničime nije izazivala agente, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem rekla je da ih je Good cijeli dan "uhodila i ometala u radu" tako što ih je "blokirala" svojim automobilom i vikala na njih.

"Good je pokušala pregaziti jednog od policajaca. On se bojao za svoj život i pucao je u samoobrani", poručila je. Priču podupire i Trump, koji ju je nazvao "profesionalnom agitatoricom".

No, gradonačelnik grada rekao je da je agent koji je upucao Good postupio nepromišljeno.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

"Nakon što sam i sam vidio video, želim svima izravno reći: to je sr*nje. Ovaj je agent nepromišljeno koristio moć, što je rezultiralo smrću, ubojstvom nekoga", rekao je gradonačelnik Jacob Frey.

U organiziranoj akciji u deset sati za obitelj je prikupljeno više od 370.000 dolara.