Šala koja je zapalila Ameriku! Melania je bijesna, poznati komičar joj odgovorio: "Razgovarajte o tome sa svojim suprugom"

Voditelj kasnonoćnog showa Jimmy Kimmel obranio je šalu u kojoj je Melaniju Trump nazvao "budućom udovicom", izrečenu samo nekoliko dana prije pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće.

Prva dama opisala je Kimmelov skeč, emitiran prošlog četvrtka, kao "pun mržnje i nasilja", dok je Bijela kuća pozvala televizijsku mrežu ABC da otpusti komičara, piše BBC.

Tri dana kasnije naoružani napadač otvorio je vatru tijekom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, na kojoj su sudjelovali Donald i Melania Trump. Vlasti su navele kako je moguće da je napad bio usmjeren na članove Trumpove administracije.

Kimmel je izjavio da je njegova šala bila "blaga satira" na račun 23-godišnje razlike u godinama između predsjednika i njegove supruge.

"Naša prva dama Melania je ovdje. Pogledajte Melaniju, tako je lijepa. Gospođo Trump, zračite poput buduće udovice", rekao je Kimmel tijekom skeča u četvrtak navečer.

U svom prvom monologu u emisiji Jimmy Kimmel Live! nakon pucnjave, komičar je poručio da je riječ o "vrlo blagoj šali" koja se odnosila na činjenicu da je predsjednik Trump "gotovo 80-godišnjak, a ona je mlađa od mene".

"To ni na koji način nije bio poziv na atentat i oni to znaju. Već godinama otvoreno govorim protiv nasilja, osobito oružanog", dodao je.

"Slažem se da govor mržnje i nasilja treba odbaciti. Mislim da je dobro mjesto za početak smanjivanja takve retorike razgovor s vašim suprugom o tome", rekao je Kimmel.

U ponedjeljak je Melania Trump na društvenoj mreži X poručila kako "ljudi poput Kimmela ne bi smjeli imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove i širiti mržnju".

"Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija – njegove su riječi razorne i produbljuju političku bolest u Americi... Koliko će puta vodstvo ABC-ja tolerirati Kimmelovo sramotno ponašanje na štetu naše zajednice", napisala je.

Predsjednik Trump također je izrazio zadovoljstvo što su mnogi ljudi "zgroženi Kimmelovim izjavama", a nazvao ih je "pozivom na nasilje" u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Ovo je nešto što daleko prelazi granice prihvatljivog. Jimmy Kimmel trebao bi odmah dobiti otkaz od Disneyja i ABC-ja", poručio je.

Kimmel je prošlog rujna bio privremeno uklonjen iz programa nakon što je komentirao ubojstvo konzervativnog influencera Charlieja Kirka.

U jednom monologu tada je rekao da "MAGA ekipa" – referirajući se na Trumpove pristaše – pokušava "politički profitirati" od Kirkove smrti. Njegova emisija vraćena je u program tjedan dana kasnije.

Po povratku Kimmel je priznao da su neki njegovi komentari o Kirkovoj smrti mogli biti "nepravodobni ili nejasni, ili možda oboje", te dodao: "Razumijem zašto ste uznemireni."

U najnovijem slučaju, ponovno objavljeni isječak Kimmelove šale izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon pucnjave, a kritičari su ga optužili da potiče političko nasilje. Nekoliko konzervativnih korisnika zatražilo je njegovo uklanjanje iz programa.

Donald i Melania Trump evakuirani su bez ozljeda s gala večere u subotu navečer nakon što je naoružani napadač otvorio vatru u blizini sigurnosne točke na događaju održanom u hotelu Washington Hilton.

Trump je novinarima rekao kako je večera bila "prilično traumatično iskustvo" za njegovu suprugu.

Osumnjičenoga, 31-godišnjega Colea Tomasa Allena, savladali su agenti u blizini stubišta koje vodi prema dvorani u kojoj se održavala večera s nekoliko stotina uzvanika, uključujući novinare, dužnosnike i javne osobe.

Allen se u ponedjeljak pojavio na sudu, gdje je optužen za pokušaj atentata na predsjednika.

Također je optužen za kaznena djela vezana za oružje. Nije se izjasnio o krivnji.