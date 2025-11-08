Orbanov nahvalio Trumpa pa objavio: "Dobili smo potpuno izuzeće od sankcija protiv Rusije"

Sjedinjene Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, rekao je u petak dužnosnik Bijele kuće, nakon što je mađarski premijer Viktor Orban inzistirao na odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Prošlog mjeseca Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik, sa američkim se predsjednikom sastao u petak u Bijeloj kući, što je njihov prvi bilateralni sastanak otkako se republikanac Trump vratio u Bijelu kuću.

Na sastanku je Orban objasnio zašto njegova zemlja treba koristiti rusku naftu u vrijeme kada Trump vrši pritisak na Europu da to prestane činiti, rekavši da je to pitanje ključno za Mađarsku, koja je europska zemlja, te se obvezao iznijeti "posljedice za mađarski narod i za mađarsko gospodarstvo, ako ne dobivaju naftu i plin iz Rusije".

Trump, koji želi izvršiti pritisak na Moskvu da okonča rat s Ukrajinom, činio se suosjećajnim s Orbanovim stavom.

"Razmatramo to, jer je za njega vrlo drugačije dobivati ​​naftu i plin iz drugih područja", rekao je Trump. "Kao što znate, oni nemaju... prednosti onih što imaju more. To je sjajna zemlja, velika, ali nemaju more. Nemaju luke".

"Ali mnoge europske zemlje kupuju naftu i plin od Rusije, i to već godinama", dodao je Trump. "I rekao sam, o čemu se tu radi?".

Dužnosnik Bijele kuće primijetio je da se Mađarska, uz izuzeće od sankcija, obvezala kupiti američki ukapljeni prirodni plin ugovorima vrijednim oko 600 milijuna dolara.

Mađarska je i dalje ovisna o ruskoj energiji od početka sukoba u Ukrajini 2022., što je izazvalo kritike nekoliko saveznika EU i NATO-a.

Podaci Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) pokazuju da se Mađarska oslanjala na Rusiju za 74 posto plina i 86 posto nafte u 2024., upozoravajući da bi prekid opskrbe ruskim prirodnim plinom na razini cijele EU mogao uzrokovati gubitke proizvodnje u Mađarskoj veće od 4 posto BDP-a.

O ruskom ratu s Ukrajinom, gospodarstvu, migrantima i izborima

Trump i Orban razgovarali su i o ruskom ratu s Ukrajinom, uz podsjetnik da je Trump prošli mjesec rekao da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u mađarskoj prijestolnici, ali sastanak je odgođen jer je Rusija odbila primirje.

Trump je u petak rekao da Rusija jednostavno ne želi prestati s borbama. "Osnovni argument je da jednostavno još ne žele stati", rekao je.

Orbana je pitao misli li da Ukrajina može dobiti rat. "Može se dogoditi čudo“, odgovorio je Orban.

Veća gospodarska suradnja između SAD-a i Mađarske također je bila tema razgovora, pri čemu je Orban predvidio "zlatno doba“ između dvije nacije i kritizirao administracije bivšeg predsjednika SAD-a Joea Bidena, što je siguran način da se stekne naklonost Trumpa.

Mađarski čelnik, kojeg u 2026. očekuju izbori, razvio je tijekom godina snažan osobni odnos s Trumpom, uključujući i njihovu zajedničku tvrdokornu imigracijsku politiku.

Trump je u petak dao Orbanu svoju podršku za izbore.

"Nije pogriješio u vezi s imigracijom. Dakle, svi ga poštuju, neki ga vole... Volim ga i poštujem, ja sam dvojnik", rekao je Trump. "I tako se Mađarska vodi ispravno, i zato će biti vrlo uspješan na svojim nadolazećim izborima".

Vrhovni sud EU prošle je godine presudio da Mađarska mora platiti kaznu od 200 milijuna eura (216 milijuna dolara) zbog neprovođenja promjena u svojoj politici postupanja s migrantima i tražiteljima azila na granici. Također mora plaćati dnevnu kaznu od milijun eura dok u potpunosti ne provede mjere.

Orbán je spomenuo kaznu tijekom sastanka s Trumpom, ali je rekao da će Mađarska sama rješavati svoje sporove unutar EU.

Opipljiv znak poboljšanih veza Mađarske sa SAD-om pod Trumpovom administracijom došao je prošlog mjeseca kada su SAD u potpunosti vratile Mađarskoj status u svom programu ukidanja viza.

Mađarska se usprotivila planovima Europske komisije da do kraja 2027. postupno ukine uvoz ruskog plina i ukapljenog prirodnog plina (LNG) u EU, produbljujući jaz s Bruxellesom oko odnosa s Moskvom.

Rejting agencija S&P primijetila je da Mađarska ima jedno od energetski najintenzivnijih gospodarstava u Europi - i da su njezine domaće rafinerije izgrađene za preradu ruske sirove nafte Ural.

Iako je rekao da bi isporuke plina iz Azerbajdžana i Katara mogle pomoći u zamjeni ruske opskrbe, upozorio je da su mađarski fiskalni i vanjski računi i dalje osjetljivi na energetski šok.

Orban se pohvalio

Mađarski premijer se diplomatskim uspjehom pohvalio na konferenciji za mađarske medije nakon završetka sastanka u Bijeloj kući.

"Danas je bio velik diplomatski dan. Ne samo da je održan samit premijera i predsjednika, već su održani i bilateralni sastanci na ministarskoj razini o svim pitanjima gdje postoje važni mađarski interesi i koja spadaju u nadležnost vlade. Vezano uz Turski tok i plinovod Prijateljstvo, dobili smo neodređeno i potpuno izuzeće od sankcija protiv Rusije", rekao je Orban, a prenosi Index.hu.