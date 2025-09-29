Orban se žali na naftu iz hrvatskog naftovoda: "Nitko razuman..."

Opskrba plinom i naftom iz Rusije je "zagarantirana" Mađarskoj, a svaki drugi izvor energenata je nepouzdan i skuplji, rekao je u ponedjeljak mađarski premijer Viktor Orban nakon tjedna u kojem je mađarski politički vrh optuživao Hrvatsku za "ratno profiterstvo".

"Nitko razuman ne bi mijenjao nešto dano za nešto neizvjesno", rekao je Orban u ponedjeljak u podcastu Fight Hour, a prenosi mađarska agencija MTI. Mađarski premijer kazao je da je isporuka energenata iz Rusije "zagarantirana" te da je cijena niža nego iz drugih država.

JANAF Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Ako bi Mađarska nabavljala naftu i plin iz drugih država po višoj cijeni, "morala bi više naplaćivati" svojim stanovnicima, rekao je Orban.

Mađarska, Slovačka i Češka tri su europske države koje su dobile izuzeće od europskih sankcija na uvoz ruske nafte. Češka je u međuvremenu osigurala druge izvore opskrbe, no Mađarska i Slovačke i dalje uvoze naftu iz Rusije putem naftovoda Družba.

Donald Trump Foto: Afp

Američki predsjednik Donald Trump nakon promjene svog stava prema Rusiji zatražio je od europskih zemalja da prestanu kupovati naftu od Rusije i time financirati njezinu ofenzivu na Ukrajinu, a Europska komisija najavila je da će uvesti carine na ruske energente.

U tom kontekstu mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za "ratno profiterstvo" te da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj. Janaf je odbacio te tvrdnje, naglašavajući da je taj hrvatski naftovod spreman izvoziti veće količine prema Budimpešti te da je stručna revizija pokazala da je njegovo formiranje cijena u skladu sa svjetskim standardima.

Péter Szijjártó, mađarski ministar vanjskih poslova Foto: Afp

"Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca – na nama", napisao je u subotu na Facebooku šef diplomacije Mađarske, zemlje koja se nosi s jednom od najvećih inflacija u Europi, a u prvoj polovici iduće godine očekuju je parlamentarni izbori.

Njegove su tvrdnje osim samog Janafa dosad opovrgli i premijer Andrej Plenković, ministri vanjskih i unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman i Davor Božinović te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Ako ste češće u Moskvi nego u Bruxellesu ili Zagrebu, gubite moralno pravo prozivati druge za profiterstvo. Sve članice EU-a odbijaju financirati ruski rat – vrijeme je da Mađarska učini isto", odgovorio je Szijjartu Šušnjar na platformi X.

Orban je u ponedjeljak rekao da ga je o kupovini ruske nafte pitao i američki predsjednik Donald Trump.

Viktor Orban i Donald Trump Foto: Guliver via AP Photo/Evan Vucci

"Rekao sam mu, a on je to shvatio, točka", rekao je mađarski premijer.

"Nismo podređeni jedni drugima i nije kao da Washington daje upute, a mi djelujemo po njima. To su dvije suverene države sa suverenim vođama, koji se međusobno konzultiraju kada je potrebno", dodao je.