Autokrat iz susjedstva preuzeo jedan od rijetkih neovisnih medija: "Zamalo sam dobio srčani udar kad sam čuo objavu"

Novinari najčitanijih mađarskih novina doživjeli su snažan šok nakon što je medijska grupa, koja se smatra bliskom stranci nacionalističkog premijera Viktora Orbána, Fideszu, kupila tabloid od njegovih prethodnih švicarskih vlasnika.

Kupnja, koja dolazi u trenutku kada se Mađarska priprema za ključne izbore sljedeće godine na kojima se Orbán suočava s neviđenim izazovom oporbe , široko se smatra još jednim pokušajem povećanja utjecaja vlade na medije.

Pro-Orbánova medijska grupa Indamedia u petak je izjavila da je od Ringiera kupila grupu mađarskih izdanja, uključujući časopis Glamour i Blikk, popularni tabloid čija web stranica s vijestima mjesečno doseže oko tri milijuna online čitatelja.

Odlazeći glavni urednik Blikka, Ivan Zsolt Nagy, u ponedjeljak je izjavio da on i još jedan viši menadžer odlaze u "uzajamnom dogovoru" s novim vlasnikom.

Prije sedam mjeseci angažiran je kako bi izmijenio Blikk, "ne fokusirajući se na senzacionalizam već na zanimljive priče" te kako bi bili "više orijentirani na javnost, pokrivajući politiku, ekonomiju i kulturu", rekao je na Facebooku.

Novinari u nezavidnoj poziciji

Osoblje Blikka reklo je da su bili šokirani. "Zamalo sam dobio srčani udar kad sam čuo objavu", rekao je jedan novinar koji je želio ostati anoniman. "Za mene je ovo moralno neprihvatljivo."

Blikk je najavio novog glavnog urednika, Balázsa Kolossváryja, piše Guardian.

Mnogi novinari koji su odlučili ostati kažu da su u teškoj poziciji jer nema mnogo drugih i slobodnih medija gdje bi se mogli prijaviti. Tijekom proteklih 15 godina Orbán je uspio iskoristiti široki provladin medijski krajolik kako bi poboljšao svoj imidž i poboljšao rezultate anketa.

Iako su se velike medijske transakcije obično događale nakon izbora ili tijekom mirnog političkog razdoblja, kupnja Ringier Hungary događa se manje od šest mjeseci prije općih izbora u travnju. Blikk se smatrao glavnom metom Orbána i njegove stranke u vrijeme kada ankete pokazuju da prvi put u više od desetljeća imaju pravog izazivača.

Vođa oporbe i analitičari o prodaji

Vođa oporbe Péter Magyar, čija stranka Poštovanje i sloboda, ili Tisza, vodi kampanju na temelju obećanja da će iskorijeniti duboko ukorijenjenu korupciju, otvoreno je govorio o Orbánovoj "tvornici propagande“ i šteti koju je, kako kaže, nanijela mađarskoj demokraciji.

Kritizirao je Ringierovu prodaju, rekavši da ona predstavlja još jedan Orbánov pokušaj učvršćivanja kontrole nad mađarskim medijima.

Iako je Blikk tabloid, poznat po trač kolumni i pretjeranim naslovima, u posljednjih nekoliko godina objavio je i mnogo članaka o navodnoj korupciji. Ágnes Urbán, direktorica nadzorne organizacije Mérték Media Monitor, rekla je da su Blikkovi čitatelji "vrlo važni za Fidesz".

"Blikk su daleko najčitanije dnevne novine u Mađarskoj, lider na tržištu", rekla je Urbán. "Njihova internetska stranica postala je iznenađujuće popularna posljednjih godina, postavši četvrta najčitanija internetska stranica u Mađarskoj. Ako se propaganda pojavi u tako široko čitanim i popularnim medijima, imat će utjecaj na javnost.“

Svjetski poznat prvak neliberalne demokracije

Mađarska već više od desetljeća služi kao model drugim „neliberalnim demokracijama“ diljem svijeta . Donald Trump i njegovi saveznici dugo su hvalili Orbánovu Mađarsku čak i dok ona pada na ljestvicama slobode tiska . Godine 2022. Orbán je na konferenciji američkih konzervativaca, CPAC, rekao da put do vlasti zahtijeva "vlastite medije“.

Orbánova vlada je 2010. godine donijela zakon kojim je utvrđena vladina kontrola nad glavnim regulatorom medija i državnu televiziju stavila u ruke lojalista režima.

Indamedia je u 50%-tnom vlasništvu Miklósa Vaszilyja, provladinog poslovnog čovjeka koji je ujedno i izvršni direktor provladinog privatnog kanala TV2.

U izjavi, drugi suvlasnik i izvršni direktor Indamedije, Gábor Ziegler, rekao je: "Akvizicijom Ringier Hungary, grupa dobiva uspješnu medijsku tvrtku slične veličine kao Indamedija, s jakim tržišnim pozicijama i uspješnim brendovima koji igraju odlučujuću ulogu u mađarskom medijskom krajoliku."

Ringier je u izjavi poslanoj AFP-u tijekom vikenda rekao da je njihova odluka o prodaji "temeljena isključivo na strateškim ekonomskim razmatranjima i našem fokusu na naše ključne digitalne aktivnosti u Mađarskoj".

Iz mađarske vlade nisu komentirali ovu prodaju.