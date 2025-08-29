Hrvatska obustavila slanje pošiljki u SAD: Počinje primjena odluke

Američko izuzeće od carine za pakete vrijednosti ispod 800 dolara završava u petak uz šestomjesečno prijelazno razdoblje u kojem pošiljatelji mogu birati fiksnu carinu od 80 do 200 dolara po paketu, ovisno o zemlji podrijetla, rekli su iz administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Američka agencija za carinu i zaštitu granica (CBP) počet će naplaćivati ​ normalne carinske stope na sav uvoz paketa diljem svijeta, bez obzira na vrijednost. Ovim se potezom proširuje ukidanje izuzeća "de minimis" za pošiljke iz Kine i Hong Konga, koje je ranije ove godine uvelo Trumpovo vodstvo.

"Trumpovo ukidanje smrtonosne de minimis rupe u zakonu spasit će tisuće američkih života ograničavanjem protoka narkotika i drugih opasnih zabranjenih predmeta i u državni proračun donijeti i do 10 milijardi dolara godišnje od carinskih prihoda", rekao je savjetnik Bijele kuće za trgovinu Peter Navarro novinarima.

"Riječ je o trajnoj promjeni", kazao je. Dodao je da je svaki pokušaj obnove izuzeća za pouzdane trgovinske partnere "osuđen na propast." De minimis izuzeće postoji od 1938. godine, a 2015. je povećano s 200 na 800 dolara kako bi se potaknulo rast malih poduzeća na e-trgovinskim platformama.

Izravne pošiljke iz Kine snažno su porasle nakon što je Trump tijekom svog prvog mandata povećao carine na kinesku robu, što je omogućilo e-trgovinskim tvrtkama poput Sheina i Temua da šalju robu izravno potrošačima. Mnoge pošiljke ulazile su bez pregleda te je Trumpova administracija krivila izuzeće za protok fentanila u SAD.

Carinska služba SAD-a (CBP) izvijestila je da je broj pošiljki s de minimis izuzećem porastao sa 139 milijuna u 2015. na 1,36 milijardi u 2024. Od ukidanja izuzeća 2. svibnja, CBP je prikupio više od 492 milijuna dolara dodatnih carina na pošiljke iz Kine i Hong Konga.

Drugi visoki dužnosnik, Trumpove administracije rekao je da je CBP prikupio više od 492 milijuna dolara dodatnih carina na pakete poslane iz Kine i Hong Konga otkako su njihova izuzeća ukinuta 2. svibnja.



Dužnosnik je rekao da će se pune carinske stope primjenjivati ​​na sve pakete poslane ekspresnim prijevoznicima kao što su FedEx (FDX.N), United Parcel Service (UPS.N) i DHL, a tvrtke će prikupljati carine i obrađivati ​​papire.

Strane poštanske agencije mogu se odlučiti za naplatu i obradu carina na temelju vrijednosti sadržaja paketa ili se odlučiti za metodu fiksne stope naplatom fiksnog poreza na temelju Trumpovih "recipročnih" carinskih stopa koje su trenutačno na snazi ​​na robu iz zemlje podrijetla.



Na temelju smjernica CBP-a, objavljenih u četvrtak, paketi bi se naplaćivali 80 dolara iz zemalja s Trumpovim carinskim stopama ispod 16 posto, poput Velike Britanije i Europske unije, 160 dolara iz zemalja između 16 posto i 25 posto, poput Indonezije i Vijetnama te 200 dolara iz zemalja iznad 25 posto, uključujući Kinu, Brazil, Indiju i Kanadu.