Hrvatski sabor je izglasao paket izmjena devet poreznih zakona odnosno četvrti krug porezne reforme koji donosi porezno rasterećenje od 2, 4 milijarde kuna.

Promjene donose sniženu stopa PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata, te sniženu stopu za nositelje fonografskih prava.

Kod poreza na dohodak osobni se odbitak diže s 3800 na 4000 kuna, a porezno se rasterećuju mladi. Za one do 25 godina porezna se obveza umanjuje 100 posto, a za one od 25 do 30 godina 50 posto.

Pri oporezivanju dobiti, limit za višu stopu od 18 posto diže se sa 3 na 7, 5 milijuna kuna, što znači da će 93 posto poduzetnika plaćati porez po stopi od 12 posto, u odnosu na dosadašnjih 85 posto.

Paketom poreznih zakona također se zadržava opća stopa PDV-a od 25 posto, a ukupni efekt te mjere je 1, 8 milijardi kuna.

Četvrti krug porezne reforme donosi porezno rasterećenje od 2, 4 milijarde kuna, a kada mu se dodaju tri prethodna dolazimo do gotovo 9 milijardi kuna rasterećenja.

Sabor je izglasao i izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojim se osobama s invaliditetom, djeci s poteškoćama u razvoju i njihovoj pratnji omogućava besplatan, odnosno povlašten pomorski prijevoz.

Besplatni prijevoz ostvarivat će osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 posto ili više, ratni vojni invalidi sa 100 posto tjelesnog oštećenja, te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 posto i gluhoslijepe osobe sa 100 posto tjelesnog oštećenja. U tu skupinu spadaju i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen 3. ili 4. stupanj funkcionalnog oštećenja, te djeca s poteškoćama u razvoju.

SDP želio natjerati saborsku većinu da se s uredbom izjasni i o štrajku

Sabor je zakonom produžio ovlast Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz saborske nadležnosti u vrijeme kad Sabor ne zasjeda, a pri tome nije prošao zaključak SDP-a da se Vladu obveže da u roku od sedam dana uredbom poveća koeficijente prosvjetarima za 6,11 posto. Protiv zaključka glasalo je 69 zastupnika dok ih je 24 bilo za.

SDP je na taj način želio saborsku većinu natjerati da se izjasni o štrajku prosvjetara, poručio je predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk te ustvrdio kako HNS-ovci nisu sudjelovali u glasovanju o zaključku SDP-a.

U drugo saborsko čitanje poslan je paket zakona kojima se pooštravaju kazne za nasilje u obitelji, ubrzava kazneni postupak i dodatno štite neke profesije poput socijalnih radnika i učitelja. (Hina)