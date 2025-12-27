Kremlj obavijestio Putina o zauzimanju dva ključna grada, Ukrajina: "Odbili smo ruske pokušaje napredovanja"

Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je jedno od zapovjednih mjesta ruskih oružanih snaga gdje je informiran da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnohrad i Huljajpolje, priopćio je Kremlj u subotu.

Putin je primio izvješće od načelnika ruskog glavnog stožera, Valerija Gerasimova, kao i zapovjednika skupina ruskih snaga "Centar" i "Istok".

Putinu je preneseno da su ruske snage zauzele grad Mirnohrad u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Huljajpolje u ukrajinskoj regiji Zaporižji, izvijestio je Kremlj na svome Instagram kanalu.

Ukrajinska vojska je u svom redovnom izvještaju s bojišta u subotu objavila da su njezine snage odbile ruske pokušaje napredovanja u blizini Mirnograda i Huljajpolja.

Mirnohrad se nalazi oko pet kilometara istočno od Pokrovska na istoku Ukrajine, a prije rata u njemu je živjelo nešto manje od 50.000 stanovnika. Huljajpolje je manji grad, ali važno prometno čvorište u kojem su se posljednjih dana vodile najintenzivnije borbe na tom dijelu fronta.

"Kijev nije u žurbi"

Putin je rekao kako Rusija vidi da Kijev nije u žurbi okončati sukob u Ukrajini na miroljubiv način, izvijestila je novinska agencija Interfax u subotu.

Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi razriješiti sukob na miroljubiv način, da će Rusija postići sve ciljeve svoje "specijalne vojne operacije" silom, izvijestila je državna novinska agencija TASS.

Ranije u subotu, odgovarajući na brojne noćne napade bespilotnim letjelicama i projektilima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija pokazala želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Očekuje se da će Zelenski u razgovoru s Donaldom Trumpom ponovo naglasiti uvjete Kijeva za pregovore. Ukrajinski vođa odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uvjetima Moskve.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom na Putinove izjave.

Zelenski je veliki noćni napad s oko, kako je rekao, 500 dronova i 40 projektila, ocijenio kao ruski odgovor na tekuće mirovne napore koje je posredovao Washington.

Ukrajinski čelnik rekao je da će se nedjeljni razgovori na Floridi usredotočiti na sigurnosna jamstva i teritorijalnu kontrolu nakon što završe borbe u najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, koji je započeo ruskom invazijom na svog manjeg susjeda 2022. godine.

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz velikog, gusto urbaniziranog dijela istočne regije Donjeck koju ruske trupe nisu uspjele okupirati u gotovo četiri godine rata. Kijev želi da se borbe zaustave na trenutnim linijama.

Rusija je polako napredovala tijekom 2025. godine, uz cijenu značajnih žrtava na bojnom polju prepunom dronovima.

Prema američkom kompromisu, slobodna ekonomska zona bi se uspostavila ako se ukrajinske trupe povuku iz dijelova Donjecke regije, iako detalji tek trebaju biti razrađeni.

Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da ako ne uspije prisiliti SAD da podrže stav Ukrajine o pitanju zemlje, spreman je staviti plan od 20 točaka na referendum - sve dok Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre koji bi Ukrajini omogućio da se pripremi i održi glasanje.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da se kijevska verzija plana od 20 točaka razlikuje od onoga o čemu je Rusija razgovarala sa SAD-om, prema novinskoj agenciji Interfax-Rusija.

No, izrazio je optimizam da je u potrazi za rješenjem dosegnuta "prekretnica".