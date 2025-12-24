Putin ne pristaje na mirovni prijedlog zapada: Ovo su njegovi ključni zahtjevi

Rusija planira inzistirati na značajnim izmjenama najnovijeg mirovnog prijedloga koji podržavaju SAD, a čiji je cilj okončanje rata u Ukrajini, uključujući stroža ograničenja ukrajinskih vojnih sposobnosti, tvrdi izvor blizak Kremlju.

Moskva navedeni plan od 20 točaka koji su razvile Ukrajina i Sjedinjene Države vidi kao osnovu za daljnje razgovore, ali ne kao gotov sporazum, rekao je neimenovani izvor za Bloomberg.

"Iako Rusija trenutni dokument smatra prilično tipičnim ukrajinskim planom, proučit će ga hladne glave", rekao je izvor.

Ruski čelnik Vladimir Putin nije javno komentirao najnovije napore za okončanje rata.

Prijedlozi plana nastali su tijekom tjedana razgovora u kojima su sudjelovali američki, ukrajinski i ruski dužnosnici. Izaslanik Kremlja Kiril Dmitriev, koji se tijekom vikenda sastao s američkom delegacijom na Floridi, izvijestio je Putina o napretku razgovora.

"Rusija će u bliskoj budućnosti nastaviti kontakte s Washingtonom o svom stavu", rekao je u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ključne zabrinutosti Moskve oko mirovnog plana uključuju jamstva protiv daljnjeg širenja NATO-a prema istoku i uvjeravanja da će Ukrajina ostati neutralna čak i ako se pridruži Europskoj uniji.

"Moskva želi jasnija jamstva u vezi sa statusom ruskog jezika u Ukrajini, kao i jasnoću oko ukidanja sankcija i sudbine stotina milijardi dolara ruske državne imovine zamrznute na Zapadu”, napominje neimenovani izvor.

"Planu također nedostaju ograničenja koja Rusija traži u vezi s poslijeratnim oružanim snagama Kijeva i vrstama oružja i ne pruža jasna jamstva o statusu ruskog jezika u Ukrajini. Rusija također želi jasnoću o pitanju ukidanja sankcija i o stotinama milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine na Zapadu".

Još jedna sporna točka je ruski zahtjev da Ukrajina prepusti teritorij u istočnom Donjecku koji ruske snage nisu uspjele zauzeti nakon gotovo četiri godine borbi. Ukrajina je odbila zahtjev, tvrdeći da bi odustajanje od jako utvrđenog područja izložilo zemlju obnovljenoj ruskoj ofenzivi, izvijestio je Bloomberg.

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da Ukrajina traži fiksni vremenski okvir za svoj pristup Europskoj uniji, inzistirajući da članstvo u EU treba smatrati obvezujućim sigurnosnim jamstvom.