Specijalisti iz Znanstveno-istraživačkog i ispitnog instituta za vojnu medicinu ruskog Ministarstva obrane (SRTIMM MO) testiraju streljivo i lijekove na vojnim dobrovoljcima, prema istrazi Proekta, neovisnog medijskog projekta, objavljenoj 13. travnja.

Prema Proektu, institut je 2015. godine postao jedina institucija Ministarstva obrane ovlaštena za provođenje istraživanja na ljudima. Ravnatelj tog instituta je Sergej Čepur.

U članku Specifičnosti organiziranja i provođenja kliničkih i vojnih ispitivanja koja uključuju vojno osoblje, objavljenom u Vojnom časopisu 2019. godine, rekao je da lijekovi koji se testiraju na institutu mogu imati "učinak na živčanu aktivnost", zbog čega su studije na životinjama nedostatne, pa se regrutiraju "zdravi vojni dobrovoljci".

Nije jasno što točno uključuje program testiranja Instituta za vojnu medicinu. Članak je dao samo općenite tvrdnje da se proučavaju nove vrste oružja, vojne i specijalne opreme, sredstva farmakološke potpore i korekcije stanja vojnog osoblja (uključujući određene lijekove koji poboljšavaju performanse) te sredstva zaštite od ekstremnih i štetnih čimbenika, prenosi Meduza.

Institut je 2018. godine otvorio istraživački i klinički centar sa 100 kreveta, uključujući jedinicu intenzivne njege s tri kreveta, medicinski i kirurški odjel te jedinicu anesteziologije i intenzivne njege. U prvoj godini istraživanje je prikupilo više od 300 zapažanja o vojnom osoblju koje sudjeluje u ispitivanjima lijekova, cjepiva i oružja.

Sergej Čepur govorio je o jednom od ispitivanja na konferenciji o obrani i sigurnosti koja je održana u Sankt Peterburgu u travnju 2023. Prema njemu, topničko streljivo testirano je na dobrovoljcima kako bi se utvrdila vrsta i snaga projektila potrebna "za uništenje ili onesposobljavanje neprijateljskog ljudstva".

Voditelj instituta objasnio je da je poligon simulirao ruske i NATO-ove vojne utvrde. Tijekom ispitivanja uzimani su uzorci od sudionika i praćeni su im kardiovaskularni i živčani sustavi. Cilj je bio pokazati kako udaljenost do eksplozija projektila različitih kalibara utječe na tijelo.

Tijekom testova, volonteri su iskusili probleme s krvnim tlakom, uključujući i kritične, promjene u krvožilnom i živčanom sustavu te pad senzornih i logičkih funkcija.

Institut za istraživanje vojne medicine ruskog Ministarstva obrane smatra se ključnim dijelom ruskog programa razvoja kemijskog oružja. Ravnatelj instituta više je puta komunicirao s časnicima GRU-a, uključujući i tijekom pripreme atentata na Skripaljeve pomoću novičoka, prema istrazi Bellingcata, The Insidera, Der Spiegela i Radija Liberty iz 2020. godine.

Bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripal i njegova kći Julija pronađeni su bez svijesti na klupi u parku u Salisburyju, u južnoj Engleskoj, 2018. godine. Jedva su izbjegli smrt i sada žive na tajnoj lokaciji. London za napad krivi Moskvu, optužbu koju Kremlj žestoko poriče.