Putin se hvali navalom, studenti objavili kako ih prisiljavaju na vojsku: "To je zamka, postaješ njihov rob"

"Sve se promijenilo ove godine. Svi 'vodeći' ljudi na sveučilištu sada pozivaju studente na rat", ispričali su ruski studenti koji su uvučeni u novi krug novačenja - za jednogodišnji ugovor "daleko od bojšnice" nude im brojne pogodnosti

Svjedočanstva su samo jedan od dokaza koji otkriva da regrutacija predstavlja sve veći izazov za Moskvu i da Rusija tiho pojačava kampanju kojom pokušava privući i pritisnuti studente da se pridruže njezinim jedinicama zaduženima za dronove.

Unatoč sve većim gubicima na bojištu, Kremlj je uspio izbjeći ponavljanje katastrofalne parcijalne mobilizacije iz jeseni 2022., tijekom koje je stotine tisuća muškaraca pobjeglo iz zemlje. No stručnjaci upozoravaju da je ova kampanja usmjerena na studente jedan od znakova da se ponovno uvode agresivnije metode regrutacije.

Studentima se obećava mnogo: jednogodišnji ugovor na određeno vrijeme, mogućnost služenja daleko od prve linije bojišta te prilika za stjecanje visokotehnoloških vještina. Ipak, stručnjaci i odvjetnici rekli su za CNN da je to vjerojatno paravan za standardni, vremenski neograničen vojni ugovor. Kako su mnogi studenti skeptični prema obećanim pogodnostima, sveučilišta, tvrde, pribjegavaju pritiscima i prijetnjama kako bi ih nagovorila na prijavu.

Oglas za vojnu službu u Sankt Peterburgu Foto: Afp

Regrutacija je ozbiljnije započela u siječnju, dva mjeseca nakon što je rusko Ministarstvo obrane službeno objavilo osnivanje nove vojne grane za dronove, a neovisni ruski studentski medij Groza podijelio je s CNN-om i svoju bazu podataka o 246 sveučilišta i fakulteta u Rusiji i okupiranoj Ukrajini za koje tvrdi da sudjeluju u kampanji.

"Nisam išao na te sastanke; ne idem iz principa. Studenti koji jesu kažu da su im obećavali brda i doline (klasične stvari), otpis studentskih dugova, druge pogodnosti i, naravno, samo godinu dana službe u pozadini, daleko od prve linije", ispričao je jedan od studenata.

"Robovi Ministarstva obrane"

Više dužnosnika objavilo je dokaze o kampanjama i financiranju poticaja za pristupanje od najmanje 400.000 rubalja (gotovo 5.000 dolara). Neki nude i puno više - Sveučilište u Sankt-Peterburgu obećava jednokratnu isplatu od oko 56.000 dolara za pristupanje vojsci te osnovnu godišnju plaću od gotovo 70.000 dolara.

"Novac je jedino obećanje koje će se vjerojatno ostvariti. Sve ostalo je laž. Ovo je običan ugovor s ruskom vojskom, bez roka, bez posebnih uvjeta", rekao je Artem Klyga, ruski vojni odvjetnik.

On i drugi stručnjaci potvrdili su da Putin nikada nije ukinuo uredbu o djelomičnoj mobilizaciji iz rujna 2022., čak ni nakon što je završeno početno pozivanje 300.000 muškaraca.

"To je zamka", rekao je Sergej Krivenko, čelnik organizacije koja se bavi zaštitom prava vojnika i ročnika. "Kad godina dana istekne, student (koji je tada već vojnik) neće biti otpušten, baš kao što se ne otpuštaju ni drugi vojnici kojima su ugovori istekli."

Vojna baza u Sertolovu u Lenjingradskoj oblasti Foto: Afp

"Čim osoba potpiše ugovor, praktički postaje rob Ministarstva obrane", dodao je drugi izvor. "Može ga se poslati u bilo koju jedinicu koja bude potrebna. Nema mogućnosti izbora."

Prijete izbacivanjem s fakulteta

Još nije jasno koliko je studenata uspješno regrutirano kroz ovu kampanju. Na svojoj godišnjoj konferenciji u prosincu Putin je tvrdio da se toliko Rusa, uključujući studente, želi pridružiti Snagama za bespilotne sustave da je Ministarstvo obrane moralo organizirati selekcijski postupak. Stvarsnot je, prema izjavama studenata, bitno drugačija.

Tvrde da se onima kojima prijeti pad godine nudi priključivanje vojsci kako bi to izbjegli. Jedan od njih bio je pozvan i na sastanak "isključivo za one koji nisu položili ispite ili izvršili sve obaveze", jasno dajući do znanja da "bi to bilo korisno za one s puno dugova". Ako se ne priključe, prijete izbacivanjem s fakulteta. Neki studenti tvrde i da sveučilišta skraćuju rokove za izvršavanje obveza, čime dodatno otežavaju prolazak godine. Prijete i "emocionalnim ucjenama".

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov prošlog je tjedna priznao da je kampanja regrutacije za Snage bespilotnih sustava u tijeku, nazvavši je “potpuno otvorenom ponudom za novu granu vojske”.

"Studenti uglavnom razumiju što se događa i ne sviđa im se ta represija vlasti", rekao je Klyga. "Ovim potezima ne stvaraju skupinu pristaša aktualnog političkog režima.

"Državne institucije sada su izvor prijetnje, zasićene propagandom koja uništava vrlo mlade ljude koji su doslovno jučer još bili školarci", rekao je jedan od studenata, dodajući "Za mene svaka godina koja prolazi djeluje strašnije od prethodne".