Rusi balističkim projektilima gađali velike gradove: Petero poginulih, deseci ozlijeđenih

Rusija je izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove, priopćili su ukrajinski dužnosnici, dodajući da je samo u gradu Zaporižju poginulo najmanje pet osoba, a 20 ih je ozlijeđeno.

Načelnik regionalne vojne uprave Ivan Fedorov objavio je rano u utorak na Telegramu da su u Zaporižju pogođeni industrijski objekti i infrastruktura. U Kijevu je prema prvim informacijama ozlijeđena jedna osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su se u glavnom gradu čule eksplozije te pozvao stanovnike da ostanu u skloništima dok su hitne službe izlazile na teren, piše agencija dpa..

Kyiv Independent izvijestio je da je Rusija izvela još jedan napad balističkim projektilima. Ukrajinske zračne snage također su upozorile da ruski projektili lete prema gradovima Sumiju, Harkivu i Černihivu, navodi list.

Nakon više od četiri godine rata Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu, što je Rusiji omogućilo da intenzivira upotrebu balističkih projektila protiv Kijeva i drugih gradova. Američki sustavi Patriot smatraju se među najučinkovitijim sredstvima obrane od balističkih projektila, koje je zbog njihove velike brzine osobito teško presresti.

Ukrajina raspolaže s nekoliko sustava Patriot, ali nema dovoljno projektila presretača. Dužnosnici u Kijevu strahuju da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.