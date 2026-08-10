FOTO/VIDEO Drastično porastao broj mrtvih nakon razornog potresa u Kolumbiji! Šire se snimke užasa

Potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak zapad Kolumbije. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova diljem zemlje.

Epicentar je bio u blizini San José del Palmara, u departmanu Chocó, oko 280 kilometara zapadno od Bogote. Potres se dogodio u 7:34 po lokalnom vremenu (14:34 po srednjoeuropskom), objavio je USGS.

🇨🇴| AHORA: Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia esta mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. El sismo fue sentido en Pereira, Quibdó, Bogotá y otras zonas del país.



El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, informó sobre la muerte de 18… pic.twitter.com/Cgms7EGtqj — Radar Austral (@RadarAustral_) August 10, 2026

Kolumbijska geološka služba revidirala je magnitudu potresa na 7,4 i rekla da je njegova dubina bila na 96 km, umjesto 79 km koliko su vlasti izvorno izvijestile.

Najmanje 20 zgrada srušilo se u potresu u ponedjeljak u gradu Caliju, a ljudi su ostali zarobljeni unutra, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

Grad je zatražio pomoć timova iz Bogote i Medellina u spašavanju, dodao je.

Broj poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji porastao je na najmanje 82. Najteže je prema dosad dostupnim podacima pogođeno područje Pereire, gdje je poginulo najmanje 47 osoba, objavio je šef lokalne policije Oscar Leonel Ochoa.

"Srušilo se više od 60 ili 70 zgrada", rekao je za Caracol Radio. Ranije je gradonačelnik Pereire izvijestio o najmanje 40 poginulih, dok je guverner departmana Risaralda, u kojem se grad nalazi, objavio da su na tom području poginule 42 osobe. Najnoviji podaci policije pokazuju da je broj žrtava još veći.

Najmanje 27 osoba poginulo je u departmanu Valle del Cauca, gdje se nalazi Cali, treći najveći grad u Kolumbiji. Još četiri osobe poginule su u sjeverozapadnom departmanu Chocó, potvrdila je guvernerka Nubia Carolina Córdoba-Curi, dok su u Manizalesu poginule tri osobe.

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Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je da će osobno nadzirati oporavak nakon razornog potresa. Objavio je da je naredio uspostavu zajedničkog zapovjednog stožera u San José del Palmaru, gdje je bio epicentar potresa, kako bi se pomoglo pogođenom stanovništvu.

Od ravnatelja kolumbijske službe za upravljanje rizicima od katastrofa zatražio je i detaljno izvješće o stanju na terenu.

"Osobno ću otići i u Pereiru kako bih bio uz pogođene i provjerio odgovor vlasti. Niste sami. Država je prisutna i djeluje", poručio je predsjednik.

Nakon potresa obustavljeni su letovi u šest kolumbijskih zračnih luka, priopćile su tamošnje zrakoplovne vlasti.

Šteta je zabilježena u zračnim lukama u Pereiri, Manizalesu, Quibdóu, Armeniji, Cartagu i Buenaventuri.

U glavnom gradu Bogoti potres se snažno osjetio, oglasile su se sirene za uzbunu, a stanovnici brojnih zgrada izašli su na ulice iz predostrožnosti, piše CNN.

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Osim Bogote, osjetio se i u više dijelova zemlje, a na društvenim mrežama objavljene su snimke evakuacija u Bogoti, regiji Eje Cafetero, Tolimi, Huili, Valle del Cauci, Manizalesu, Medellínu i drugim područjima.

Na društvenim su medijima objavljene i brojne snimke iz regije – među najteže pogođenim gradovima bio je Manizales, gdje se nakon potresa urušila kupola katedrale Metropolitana Basílica.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Nakon potresa oglasila se guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba, koja je na društvenim mrežama izvijestila o stanju u toj saveznoj pokrajini i navela da ima ozlijeđenih.

"Upravo smo doživjeli snažan potres u departmanu Chocó. Zabrinjavaju nas naknadni potresi. Iako je epicentar bio u San José del Palmaru, u glavnom gradu Quibdóu ima ozlijeđenih i zabilježena su teška oštećenja zgrada. Već procjenjujemo štetu kako bismo objavili prvo službeno izvješće", poručila je.

Guverner susjedne pokrajine Risaralde Juan Diego Patino rekao je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, glavnom gradu pokrajine, ozbiljna šteta na nekim zgradama.