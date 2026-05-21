VIDEO Obje strane broje mrtve: Rusija udarila uz granicu, ukrajinski dronovi gađali duboko u ruski teritorij

Dvije osobe poginule su u napadu dronom na grad Sizranj u ruskoj Samarskoj oblasti na rijeci Volgi, rekao je lokalni guverner, dok je Ukrajina također izvijestila o dvoje mrtvih u noćnom napadu.

U Sizranju se nalazi velika naftna rafinerija, otprilike tisuću kilometara od granice s Ukrajinom. Samarski guverner Vjačeslav Fedoriščev u svojoj objavi na Telegramu nije spomenuo je li došlo do oštećenja postrojenja.

Još su tri osobe ozlijeđene u napadu dronom u ruskom gradu Šebekinu i okolici, u ruskoj Belgorodskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom, priopćile su vlasti na Telegramu.

In early morning strikes, Ukraine's Drones of Freedom brought terms of civility to the savage Russian hinterland, targeting Russia's Syzran oil refinery in the Samara region, 800km distance from Ukraine.



Part of Rosneft, this facility has/had capacity processing of up to 8.9… pic.twitter.com/F2sh0aGMLI — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 21, 2026

U Ukrajini su dvije osobe poginule nakon što je Rusija napala Černihivsku oblast na ruskoj granici i jugoistočnu Dnjepropetrovsku oblast, priopćile su hitne službe na Telegramu, dok je više ljudi ozlijeđeno.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi te izvještaje. Rusija i Ukrajina poriču namjerno ciljanje civila.

Mirovni napori za završetak rata koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. zastali su, a obje strane redovito razmjenjuju napade, uključujući udare na energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u noćnom obraćanju da je nedavno bilo produktivnih kontakata sa SAD-om, koji je pokušao posredovati u pregovorima za okončavanje rata.

"Ako u nadolazećim tjednima uspijemo obnoviti smislenu trostranu komunikaciju i uključiti Europljane, to bi bio pravi ishod", rekao je Zelenskij.

"Naša strana spremna je na takve korake. Računam na to da će naši partneri biti spremni - i da se Rusi neće skrivati."