"Top Gun" u svijetu kukaca: Znanstvenici otkrili da se vretenca u zraku bore poput pilota borbenih zrakoplova

Borba za teritorij u zraku ne ovisi toliko o hvatanju protivnika, koliko o zauzimanju najboljeg položaja iza njega. Prema novom istraživanju taj jednostavan cilj objašnjava kako mužjaci vretenaca izvode dojmljive zračne dvoboje, a istodobno pruža ideje i za razvoj pametnijih autonomnih bespilotnih letjelica.

Autori istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Journal of the Royal Society Interface, usredotočili su se na mužjake vrste vretenaca Trithemis Aurora, jer agresivno brane područja za razmnožavanje oko ribnjaka, gdje se više suparnika natječe za omiljena mjesta za odmor. Za razliku od odnosa grabežljivca i plijena, u kojem jedna životinja progoni, a druga bježi, sukobi između dvaju mužjaka uključuju stalnu izmjenu uloga progonitelja i onoga koji izbjegava napad dok oba kukca traže taktičku prednost.

Praćenje svakog pokreta

Kako bi proučili te zračne sukobe, znanstvenici su upotrijebili prijenosni stereovideografski sustav s dvjema kamerama sinkroniziranima za istodobno snimanje, koje su bilježile crno-bijele i snimke u boji. Snimili su 102 trodimenzionalne putanje leta tijekom sukoba mužjaka te ih usporedili s devet rekonstruiranih putanja vretenaca koja presreću plijen, čime su mogli izraditi model pravila koja upravljaju ponašanjem vretenaca u tim situacijama.

Analiza je pokazala jasne razlike. Vretenca koja love plijen obično mu prilaze odozdo, pri čemu se meta često vidi kao obris naspram neba, prenosi portal Ars Technica. Teritorijalni sukobi stvaraju složenije i isprepletenije putanje leta, a suparnici se češće pojavljuju ispred pozadine lišća ili tla.

Znanstvenici su utvrdili da ti zračni dvoboji snažno podsjećaju na taktike pilota borbenih zrakoplova. Umjesto izravnog presretanja protivnika, oba se vretenca natječu kako bi se postavila iza protivnika, neprestano mijenjajući uloge progonitelja i onoga koji izbjegava napad tijekom izvođenja petlji, spirala i uskih zaokreta.

Ključna razlika u pristupu zračnim borbama

Istraživanje je također pokazalo da vretenca mogu izvoditi zaokrete pri opterećenjima do 6 G, iako uglavnom žrtvuju veću brzinu radi bolje pokretljivosti u zraku. Tijekom najmanje trećine najintenzivnijih sukoba vretenca lebde, što bi moglo služiti očuvanju energije ili poboljšanju vizualnog praćenja, dok mahanjem krilima izvode najoštrije zaokrete.

Za razliku od pilota borbenih zrakoplova, vretenca visinu ne koriste kao izvor dodatne energije pri poniranju, nego prednost daju položaju malo ispod protivnika kako bi poboljšala njegovo vizualno praćenje.