Kremlj pojačava vojne aktivnosti u jednoj regiji izvan Rusije: "Priprema se eskalacija"

Rusija pojačava tajne vojne aktivnosti u moldavskoj regiji Pridnjestrovlja (Transistria), što ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) opisuje kao pokušaj Kremlja da otvori novu os pritiska na Ukrajinu i destabilizira Moldaviju uoči ključnih političkih prekretnica.

Prema izvorima Kyiv Posta u HUR-u, pojačane su mobilizacijske mjere u takozvanoj Pridnjestrovoj Moldavskoj Republici (PMR), rezervisti su pozvani u lokalne vojne formacije, a iz skladišta je izvađeno oružje.

HUR je također rekao da su u regiji već uspostavljeni centri za proizvodnju dronova i obuku operatera bespilotnih letjelica.

Obavještajna služba procijenila je da su mjere koje provodi Kremlj usmjerene na povećanje ruske prisutnosti u Pridnjestrovlja, što Moskva koristi za destabilizaciju Moldavije i stvaranje dodatnih napetosti duž granice s južnim regijama Ukrajine, povećavajući rizik od diverzantskih skupina koje pokušavaju ući na ukrajinski teritorij.

"Kako bi postigla svoje ciljeve, Moskva šalje agente specijalnih službi u Pridnjestrovje. Zadatak im je pogoršati krizu, sijati kaos informacijskim operacijama, provoditi provokacije i sabotirati", rekao je obavještajni izvor koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Trenutni fokus Kremlja na Pridnjestrovje, prema HUR-u, označava početak ruske hibridne operacije povezane s planiranim "predsjedničkim izborima" u PMR-u 2026. godine.

"Ruska operacija ima za cilj, posebno, ponovno prisiliti Tiraspol da traži besplatni ruski plin, poboljšati imidž proruskih vođa i prikriveno jačati ruski vojni kontingent u Pridnjestrovlja kako bi, kada Kremlj to smatra potrebnim, sve akumulirane snage i resursi bili spremni za vojnu eskalaciju", tvrdi izvor.

Pridnjestrovlje je proruska odmetnuta regija Moldavije, koja od raspada Sovjetskog Saveza predstavlja "separatistički" dio sektora koji podržava Moskva.

Moldavija je 1991.-1992. vodila neuspješan rat kako bi spriječila odcjepljenje ruskogovorne regije zvane Pridnjestrovlja od moldavske kontrole, uglavnom zato što su ruske oružane snage stacionirane tamo u to vrijeme intervenirale na strani separatista.

Sporazumom o prekidu vatre ruske mirovne snage ostale su na snazi, ali u studenom 1999. ruski predsjednik Boris Jeljcin potpisao je u Istanbulu sporazum kojim se Rusija obvezuje na povlačenje svih svojih trupa do 31. prosinca 2002.

Sporazum su potpisali i predstavnici Moldavije, Pridnjestrovlja, Ukrajine i OESS-a; EU i SAD bili su prisutni u Istanbulu kao promatrači.

Od tada je Rusija povukla samo mali broj zastarjelih vojnih vozila iz enklave, a Kremlj tvrdi da njegove trupe moraju ostati u regiji, unatoč sporazumu, zbog regionalne stabilnosti.