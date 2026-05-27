Trump ima novu funkciju za bivšu državnu odvjetnicu: Otkrila da se oporavlja od teške bolesti

Američki predsjednik Donald Trump imenovao je bivšu državnu odvjetnicu Pam Bondi u savjetodavni odbor usmjeren na politiku umjetne inteligencije, a otkriveno je da joj je neposredno nakon odlaska iz Ministarstva pravosuđa dijagnosticiran rak štitnjače.

Trump je početkom travnja Bondi smijenio s mjesta državne odvjetnice, a sad će biti članica Predsjedničkog vijeća savjetnika za znanost i tehnologiju (PCAST). Smjena je došla nakon porasta nezadovoljstva njezinim radom, uključujući način na koji je postupala vezano uz istražne dosje seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Panelom predsjedaju bivši savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju David Sacks i savjetnik Bijele kuće za znanost Michael Kratsios. U njemu se nalazi i više od deset tehnoloških čelnika, među kojima su suosnivač i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg te suosnivač Oraclea Larry Ellison, piše Axios.

Prema neslužbenim informacijama, bit će zadužena za koordinaciju između vlade i tehnoloških divova koji sudjeluju u radu odbora.

"Pam je bila iznimno vrijedan dio predsjednikova tima i oduševljen sam što će ostati uključena u suočavanje s nekim od najvažnijih pitanja s kojima se administracija suočava", izjavio je američki potpredsjednik JD Vance.

Izvor je za Axios otkrio i da je Bondi ubrzo nakon odlaska iz Ministarstva pravosuđa dijagnosticiran rak štitnjače. Prošla je liječenje i trenutno se oporavlja, što je potvrdila i Katie Miller, bivša djelatnica Bijele kuće.