Kaos u Dubaiju: Cijene privatnih letova utrostručile se preko noći, za privatni mlažnjak do Europe traže i do 350.000 dolara

U Dubaiju posljednjih dana vlada prometni kaos. Nakon zatvaranja dijela zračnog prostora i masovnih otkazivanja komercijalnih letova, mnogi su turisti ostali zarobljeni, dok su oni najbogatiji pronašli izlaz – privatnim avionima, po višestruko višim cijenama.

Prema pisanju The Guardiana, potražnja za privatnim letovima iz regije naglo je porasla. Cijene su pritom dosegnule rekordne iznose, neki letovi prema Europi plaćaju se i do 90 tisuća eura, dok su pojedine rute iz Rijada procijenjene i do 350.000 dolara.

Dok imućni putnici unajmljuju privatne zrakoplove ili se kopnenim putem prebacuju u susjedne zemlje, velik broj običnih turista nema tu mogućnost. Mnogi su ostali bez letova, ne znaju kada će moći kući i prisiljeni su produžiti boravak u hotelima. Vlasti su hotelima dale upute da zadrže goste kojima su letovi otkazani, a dio troškova smještaja i hrane preuzima država. Ipak, neizvjesnost raste jer nema jasnih informacija kada će se zračni promet u potpunosti normalizirati.

Situacija je dodatno zakomplicirana činjenicom da su poremećaji zahvatili širu regiju Bliskog istoka, što otežava i alternativne rute. Dok jedni mogu platiti izlaz iz krize, drugi su prisiljeni čekati s koferima spakiranim i pogledom uprtim u aerodromske obavijesti.