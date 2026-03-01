Ajatolah je mrtav, odjekuju eksplozije, Garda najavila odmazdu: "Ubojice neće izbjeći zastrašujuću kaznu"

Izbio požar u poznatom hotelu u Dubaiju
Požar je izbio u luksuznom hotelu Buržd al-Arab u Dubaiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon napada bespilotnom letjelicom za koju se sumnja da je došla iz Irana, rekle su vlasti kasno u subotu.
Novi napadi na Iran
Izrael je izveo novi val napada na Iran u nedjelju dok se Iranci suočavaju s neizvjesnošću nakon ubojstva svog vrhovnog vođe u američko-izraelskim napadima koji prijete destabilizacijom šireg Bliskog istoka.
Nekoliko glasnih eksplozija se čulo i drugi dan zaredom u nedjelju u području regionalnog čvorišta Dubaija i nad katarskim glavnim gradom Dohom, kazali su očevici, nakon što je Iran započeo osvetničke napade na susjedne zemlje Arapskoga zaljeva kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu.
Sirene za zračnu uzbunu su odjekivale diljem Izraela rano u nedjelju, pri čemu se nekoliko eksplozija čulo u Tel Avivu dok je sofisticiran izraelski sustav protuzračne obrane nastojao presresti najnoviji iranski napad.
Građani izašli na ulice
Građani su se okupili na ulicama nakon objave o smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u zajedničkim američkim i izraelskim napadima u Teheranu. Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa od 1989. i zakleti neprijatelj Zapada, ubijen je u uvodnoj paljbi masovnog američkog i izraelskog napada u subotu.
Priprema se odmazda
Vođa iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani izjavio je da će Teheran podučiti Sjedinjene Države i Izrael "nezaboravnoj lekciji".
Iranska Revolucionarna garda najavila je osvetu zbog smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. "Ubojice imama nacije neće izbjeći ozbiljnu, odlučnu i zastrašujuću kaznu", objavili su u priopćenju.
Izrael u izvanrednom stanju
Tijekom dana, "otprilike 200 borbenih zrakoplova (...) izvelo je masovan napad na raketne i obrambene sustave iranskog terorističkog režima u zapadnom i središnjem Iranu", objavila je izraelska vojska, u kojoj se tvrdi da je to bio "najveći zračni napad u povijesti izraelskih zračnih snaga".
Pogođeno je oko 500 ciljeva. Zajednički američko-izraelski napad na Iran trajat će "koliko god bude potrebno", izjavio je premijer Benjamin Netanyahu.
Izrael je proglasio posebno izvanredno stanje. Izraelska vojska objavila je da su u Izraelu nakon iranskih raketnih napada zabilježene "višestruke točke udara".
Žena u četrdesetima poginula je u subotu navečer u području Tel Aviva kao posljedica iranskih raketnih napada, prema izraelskim hitnim službama.
Niz eksplozija čuo se u subotu navečer u središnjem Izraelu, kao i u Jeruzalemu i okupiranoj Zapadnoj obali, izvijestili su novinari AFP-a.
Javna skloništa u gradu su otvorena. Škole, radna mjesta i mjesta javnog okupljanja ostat će zatvoreni.
Granični prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta je zatvoren.
Regija u krizi
Nijedna zemlja u regiji u kojoj Sjedinjene Države imaju vojne baze nije bila pošteđena iranske odmazde.
"Rakete i dronovi Revolucionarne garde (ideološke vojske Islamske Republike Iran) pogodili su sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao i druge američke baze" u Zaljevu, prema objavi novinske agencije Tasnim.
Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je "šteta na američkim lokacijama minimalna i da nije utjecala na operacije", niti je uzrokovala žrtve.
Broje se žrtve
Iranski Crveni polumjesec izvijestio je o više od 200 mrtvih, a dvije trećine pokrajina u zemlji "bile su zahvaćene napadima".
Prema novinskoj agenciji Fars, eksplozije su pogodile Isfahan (središnji Iran), sveti grad Kom (središnji Iran), Karadž, zapadno od Teherana, kao i Kermanšah (zapadni Iran) i Širaz (južni Iran).
Iransko pravosuđe izvijestilo je o najmanje 108 mrtvih u djevojačkoj školi. Strane agencije nisu imale pristup školi i nisu mogle potvrditi ovaj broj mrtvih.
Sva sveučilišta su zatvorena do daljnjega, javila je službena novinska agencija IRNA.
Hameneijeva smrt
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei ubijen je u subotu u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva.
"Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u povijesti, mrtav je", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.
Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da "postoje mnogi znakovi da tog tiranina više nema". Prema izraelskoj televiziji, na njegovu rezidenciju bačeno je trideset bombi.
"Njegovom smrću, Islamska Republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana u ropotarnicu povijesti", napisao je an X-u Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha Muhameda Reze Pahlavija.