Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
U tijeku Napad na Iran

Ajatolah je mrtav, odjekuju eksplozije, Garda najavila odmazdu: "Ubojice neće izbjeći zastrašujuću kaznu"

Piše Hina, DNEVNIK.hr, 01. ožujka 2026. @ 07:29 komentari
Napad na Iran
Napad na Iran Foto: Afp
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei ubijen je u subotu u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva.
Najčitanije
  1. Ivica Mandić o stanju u Izraelu
    "IRANSKA PZO NE POSTOJI"

    Vojni analitičar o "Epskom bijesu": Iran povukao potez koji vodi u totalnu eskalaciju, u igru ušla i velika sila!
  2. Marko Ančić (crvene hlače) - Ahmad Tahah Sadiqpour (plave hlače)
    Incident u kavezu

    VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
  3. Izraelski F-35l Adir
    Što se dosad zna?

    Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Trump upozorio Iran da će se suočiti s neviđenom silom ako uzvrati
Najavljena odmazda
Trump zagrmio nakon prijetnji iz Irana: "Udarit ćemo ih silom koja nikad prije nije viđena!"
Izbio požar u hotelu Burdž al-Arab u Dubaiju nakon napada dronom
napad sad-a i izraela na iran
VIDEO Drama u poznatom hotelu u Dubaiju: Izbio požar nakon napada dronom
Iranska Revolucionarna garda obećala osvetiti Hamneijevu smrt
Sprema se osveta
Zlokobna prijetnja iranske Garde: "Kaznit ćemo vas zastrašujućim odgovorom"
Projekt koji diže buru: 260 smještajnih jedinica tik uz more
DEVASTACIJA OBALE
Građani ogorčeni: U prirodnoj uvali grade marinu i resort od 900 kreveta, plažu će pretvoriti u bazen
Svinjetina je 13 posto jeftinija, kupci uživaju, a proizvođači se suočavaju s gubicima
SLAVONSKE TRŽNICE
Meso pojeftinilo, ali jedno povrće drži posebno visoku cijenu: "Cijene ne mogu biti jeftinije nego sad"
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
Napad na Iran
Ajatolah je mrtav, odjekuju eksplozije, Garda najavila odmazdu: "Ubojice neće izbjeći zastrašujuću kaznu"
Iran zatvorio ključni naftni prolaz, Saudijska Arabija se pridružuje napadu? Mandić: "Iranski PZO više ne postoji"
"IRANSKA PZO NE POSTOJI"
Vojni analitičar o "Epskom bijesu": Iran povukao potez koji vodi u totalnu eskalaciju, u igru ušla i velika sila!
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Što se dosad zna?
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
napad amerike i izraela na iran
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
Izrael napao Iran
LAVLJA RIKA i epski gnjev
VIDEO Bliski istok gori, oglasio se Trump: "Jedna od najgorih osoba u povijesti čovječanstva je mrtva"
Tržište nekretnina pred novom podjelom: Energetski razred postaje jedan od ključnih faktora za cijenu nekretnine
direktiva
Stižu nova pravila za nekretnine: Ono što većina ignorira postat će jedan od glavnih faktora cijene, neki bi mogli puno izgubiti
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
Napad na Iran
Ajatolah je mrtav, odjekuju eksplozije, Garda najavila odmazdu: "Ubojice neće izbjeći zastrašujuću kaznu"
Izrael napao Iran 12
LAVLJA RIKA i epski gnjev
VIDEO Bliski istok gori, oglasio se Trump: "Jedna od najgorih osoba u povijesti čovječanstva je mrtva"
Iran zatvorio ključni naftni prolaz, Saudijska Arabija se pridružuje napadu? Mandić: "Iranski PZO više ne postoji" 12
"IRANSKA PZO NE POSTOJI"
Vojni analitičar o "Epskom bijesu": Iran povukao potez koji vodi u totalnu eskalaciju, u igru ušla i velika sila!
Teheran: "Izrael je ubio desetke djece u napadu na osnovnu školu u Iranu" 7
Objavio Teheran
Raste broj žrtava: "Izrael raketirao osnovnu školu na jugu Irana. Ubio je i ranio više od 100 djece"
Prijepor u Saboru oko mirovina branitelja: "Za to se nisam borio" 4
Plan Možemo!
Podigla se bura zbog viših mirovina, branitelj poručuje: "Nisam se za to borio..."
VIDEO Potpuni kaos na Bliskom Istoku! Ovako izgleda Iranski napad na američke vojne baze 3
udar projektilima
VIDEO Potpuni kaos na Bliskom Istoku! Iran se osvećuje raketnim napadima na američke baze
Tržište nekretnina pred novom podjelom: Energetski razred postaje jedan od ključnih faktora za cijenu nekretnine 3
direktiva
Stižu nova pravila za nekretnine: Ono što većina ignorira postat će jedan od glavnih faktora cijene, neki bi mogli puno izgubiti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Iran zatvorio ključni naftni prolaz, Saudijska Arabija se pridružuje napadu? Mandić: "Iranski PZO više ne postoji"
"IRANSKA PZO NE POSTOJI"
Vojni analitičar o "Epskom bijesu": Iran povukao potez koji vodi u totalnu eskalaciju, u igru ušla i velika sila!
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
napad amerike i izraela na iran
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Što se dosad zna?
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
show
James Marshall danas izgleda neprepoznatljivo
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
Nenad Tatarinov na Instagramu otkrio zašto je postao agent za nekretnine
''Privukla me i...''
Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
Viktorija Rađa čestitala sinu Roku rođendan
nasljednici
Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
Doživjele su ogromNU popularnost
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
zabava
Spustili kameru na dno Velike plave rupe i došli do šokantnog otkrića!
Predivno i prestrašno
Spustili kameru na dno Velike plave rupe i došli do šokantnog otkrića!
Ovaj vozač iz Splita misli da su pravila za druge – pogledajte kako je parkirao!
Wow!
Ovaj vozač iz Splita misli da su pravila za druge – pogledajte kako je parkirao!
Zaustavila taksi i uskočila u pomoć životinji koja je zapela na vrhu ograde
Impresivno!
Zaustavila taksi i uskočila u pomoć životinji koja je zapela na vrhu ograde
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
Strogo čuvan projekt
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
sport
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Incident u kavezu
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Nico Schlotterbeck divljački nasrnuo na Stanišića, a onda izgovorio ono što svi misle
Bez zadrške
VIDEO Divljački nasrnuo na Stanišića, a onda izgovorio ono što svi misle
Poslušajte što su navijači Varaždina skandirali nakon remija protiv Hajduka
Orilo se tribinama
VIDEO Poslušajte što su navijači Varaždina skandirali nakon remija protiv Hajduka
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U DOBRU I ZLU
ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U dobru i zlu: Može li mržnja stati na put ljubavi doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Može li mržnja stati na put ljubavi doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Legenda o legendi: Traže se mršavi, žilavi mladići do 18 godina, spremni riskirati život
Opasan i dobro plaćen posao
Legenda o legendi: Traže se mršavi, žilavi mladići do 18 godina, spremni riskirati život
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Zagreb špica: Bijele tenisice u proljetnom street style izdanju
NAJPOPULARNIJI MODEL
Ljepotica iz Zagreba u tenisicama koje će za par dana zavladati špicom
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Ana Gruica Uglešić u Adidas jortsu
Urbano i mladenački
Sportske kratke hlače od 40 eura mogu se nositi sa štiklom - Ani Gruici Uglešić sjajno stoji ta kombinacija
sve
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Incident u kavezu
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
James Marshall danas izgleda neprepoznatljivo
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
Zagreb špica: Bijele tenisice u proljetnom street style izdanju
NAJPOPULARNIJI MODEL
Ljepotica iz Zagreba u tenisicama koje će za par dana zavladati špicom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene