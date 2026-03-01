Ajatolah je mrtav, odjekuju eksplozije, Garda najavila odmazdu: "Ubojice neće izbjeći zastrašujuću kaznu"

Izbio požar u poznatom hotelu u Dubaiju Požar je izbio u luksuznom hotelu Buržd al-Arab u Dubaiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon napada bespilotnom letjelicom za koju se sumnja da je došla iz Irana, rekle su vlasti kasno u subotu.

Novi napadi na Iran Izrael je izveo novi val napada na Iran u nedjelju dok se Iranci suočavaju s neizvjesnošću nakon ubojstva svog vrhovnog vođe u američko-izraelskim napadima koji prijete destabilizacijom šireg Bliskog istoka. Nekoliko glasnih eksplozija se čulo i drugi dan zaredom u nedjelju u području regionalnog čvorišta Dubaija i nad katarskim glavnim gradom Dohom, kazali su očevici, nakon što je Iran započeo osvetničke napade na susjedne zemlje Arapskoga zaljeva kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu. Sirene za zračnu uzbunu su odjekivale diljem Izraela rano u nedjelju, pri čemu se nekoliko eksplozija čulo u Tel Avivu dok je sofisticiran izraelski sustav protuzračne obrane nastojao presresti najnoviji iranski napad.

Građani izašli na ulice Građani su se okupili na ulicama nakon objave o smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u zajedničkim američkim i izraelskim napadima u Teheranu. Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa od 1989. i zakleti neprijatelj Zapada, ubijen je u uvodnoj paljbi masovnog američkog i izraelskog napada u subotu.

Priprema se odmazda Vođa iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani izjavio je da će Teheran podučiti Sjedinjene Države i Izrael "nezaboravnoj lekciji". Iranska Revolucionarna garda najavila je osvetu zbog smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. "Ubojice imama nacije neće izbjeći ozbiljnu, odlučnu i zastrašujuću kaznu", objavili su u priopćenju.

Izrael u izvanrednom stanju Tijekom dana, "otprilike 200 borbenih zrakoplova (...) izvelo je masovan napad na raketne i obrambene sustave iranskog terorističkog režima u zapadnom i središnjem Iranu", objavila je izraelska vojska, u kojoj se tvrdi da je to bio "najveći zračni napad u povijesti izraelskih zračnih snaga". Pogođeno je oko 500 ciljeva. Zajednički američko-izraelski napad na Iran trajat će "koliko god bude potrebno", izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. Izrael je proglasio posebno izvanredno stanje. Izraelska vojska objavila je da su u Izraelu nakon iranskih raketnih napada zabilježene "višestruke točke udara". Žena u četrdesetima poginula je u subotu navečer u području Tel Aviva kao posljedica iranskih raketnih napada, prema izraelskim hitnim službama. Niz eksplozija čuo se u subotu navečer u središnjem Izraelu, kao i u Jeruzalemu i okupiranoj Zapadnoj obali, izvijestili su novinari AFP-a. Javna skloništa u gradu su otvorena. Škole, radna mjesta i mjesta javnog okupljanja ostat će zatvoreni. Granični prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta je zatvoren.

Regija u krizi Nijedna zemlja u regiji u kojoj Sjedinjene Države imaju vojne baze nije bila pošteđena iranske odmazde. "Rakete i dronovi Revolucionarne garde (ideološke vojske Islamske Republike Iran) pogodili su sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao i druge američke baze" u Zaljevu, prema objavi novinske agencije Tasnim. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je "šteta na američkim lokacijama minimalna i da nije utjecala na operacije", niti je uzrokovala žrtve.

Broje se žrtve Iranski Crveni polumjesec izvijestio je o više od 200 mrtvih, a dvije trećine pokrajina u zemlji "bile su zahvaćene napadima". Prema novinskoj agenciji Fars, eksplozije su pogodile Isfahan (središnji Iran), sveti grad Kom (središnji Iran), Karadž, zapadno od Teherana, kao i Kermanšah (zapadni Iran) i Širaz (južni Iran). Iransko pravosuđe izvijestilo je o najmanje 108 mrtvih u djevojačkoj školi. Strane agencije nisu imale pristup školi i nisu mogle potvrditi ovaj broj mrtvih. Sva sveučilišta su zatvorena do daljnjega, javila je službena novinska agencija IRNA.