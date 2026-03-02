Putin zabrinut zbog napada na Iran: "Iznimno opasna situacija... "

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s četvoricom ključnih čelnika država Perzijskog zaljeva.

Upozorio je na opasnost da bi američki i izraelski napadi na Iran mogli prerasti u širi regionalni sukob, javlja CNN.

Nakon razgovora sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, Kremlj je priopćio da su "obje strane izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog stvarnog rizika širenja zone sukoba, koji je već zahvatio teritorije niza arapskih zemalja i nosi katastrofalne posljedice".

Putin je naglasio potrebu za diplomacijom u rješavanju, kako je naveo, "iznimno opasne situacije", dok je saudijski prijestolonasljednik istaknuo da bi Moskva, zahvaljujući dobrim odnosima s Iranom i zaljevskim državama, mogla imati stabilizirajuću ulogu.

Rusija je u više navrata osudila američke i izraelske napade te ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

Putin je razgovarao i s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom. "Obje strane naglasile su nužnost prekida neprijateljstava i povratka političkom i diplomatskom procesu", priopćio je Kremlj.

U telefonskom razgovoru s katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem, kako navodi Kremlj, čelnici su izrazili zabrinutost zbog rizika širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućnosti uključivanja trećih zemalja. Ruski predsjednik razgovarao je i s kraljem Bahreina.