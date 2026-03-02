Zapeli ste u zračnoj luci na Bliskom istoku? Ovo su ključni koraci koje morate poduzeti

Prema podacima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi oko 2000 Hrvata i obično ih u svakom trenutku boravi između 500 i 1000, bilo turista, bilo onih na poslovnim ili drugim vrstama putovanja.

Mnogi naši građani zračne luke u Dubaiju ili katarskoj Dohi koriste i samo za presjedanje u povratku s drugih, daljnjih destinacija poput Filipina, Indije ili Maldiva, no s obzirom na situaciju na Bliskom istoku, zračni promet je potpuno poremećen, letovi su otkazani ili odgođeni što stvara veliku zavrzlamu.

Hoteli u UAE

Ako ste trenutno zaglavili u Ujedinjenim arapskim emiratima zbog zatvorenog zračnog prostora ili otkazanih letova, a smješteni ste u hotelu, važno je znati da je njihovo ministarstvo kulture i turizma izdalo nalog svim hotelima da se gostima produži boravak na trošak ministarstva.

Abu Dhabi

Hoteli u Abu Dabiju obavezni su produžiti boravak gostima koji ne mogu otputovati, a gost je dužan pokazati dokaz o otkazanom letu ili nemogućnosti putovanja.

Dubai

Hoteli moraju omogućiti produženje boravka, no trošak se ne pokriva automatski za sve. Ako gost ne može podmiriti trošak, hotel slučaj prijavljuje ministarstvu, koje izdaje daljnje upute. Potrebno je imati potvrdu o otkazanom letu.

Otkazan let

Zbog brojnih otkazanih letova, putnici u zračnim lukama našli su se u nezavidnoj situaciji u potrazi za drugim linijama ili onima koje im mogu osigurati presjedanje u nekoj od destinacija.

Sve informacije za zaglavljene putnike prikupili su u Facebook grupi PutoPlaner, u kojoj napominju kako je zračni promet djelomično zatvoren ili ozbiljno poremećen u Emiratima (Abu Dhabi, Dubai), Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Omanu i šire.

U slučaju otkazanog leta, potrebno je pratiti službene informacije aviokompanije, aerodroma i lokalnih vlasti, a za pomoć se moguće obratiti i veleposlanstvu Hrvatska ili bilo kojem veleposlanstvu države članice EU, navodi se.

U slučaju otkazivanja leta, ako ste kod kuće, uobičajeni je način da aviokompanija ponudi zamjenski let ili povrat novca.

Presjedanje u Dubaiju

Ako ste zapeli na presjedanju u Dubaiju i ne možete dalje jer je došlo do otkazivanja ili preusmjeravanja, aviokompanija bi, ovisno o okolnostima i režimu putovanja, trebala osigurati smještaj, prijevoz do smještaja i osnovnu skrb (obroci) dok čekate rješenje.

Čuvajte sve račune i stalno pratite e-mail i obavijesti aviokompanije. Kad se zračni promet ponovno uspostavi, preusmjerit će putnike ili vas rasporediti na prve dostupne letove.

Kopneni odlazak prema Omanu ili Saudijskoj Arabiji da bi uhvatili let, moguć je, ali trenutačno se ne preporučuje. Na granicama mogu biti gužve, režimi ulaska se mogu mijenjati, a nije sigurno ni da će letovi iz tih zračnih luka ostati stabilni zbog lančanih otkazivanja.

Vraćate se preko Bliskog istoka

Ako se vraćate s udaljenih destinacija i vaš let jre trebao ići preko Dubaija, Dohe i sličnih čvorišta, ali je otkazan, aviokompanije su s takvim situacijama već upoznate te će vas preusmjeravati preko drugih ruta, no to u ovoj situaciji može potrajati.

Ako se ne morate hitno vratiti, nemojte odmah kupovati nove karte o svom trošku jer cijene alternativnih ruta naglo rastu, a kasnije je teško dobiti povrat.

Od svoje aviokompanije pokušajte što prije dobiti preusmjeravanje. Tražite “preusmjeravanje alternativnom rutom” s jasnim ciljem povratka kući. Pozovite se na "Re-routing via Europe / Africa / Asia due to force majeure”, savjetuje se.

Važno je da ne prihvatite olako opciju “otkaz uz povrat”, jer se time često zatvara postojeći postupak preusmjeravanja i morat ćete ispočetka krenuti s novom potragom za letom.

S udaljenim destinacija trenutačno se preporučuju rute prema Europi i okolnim aerodromima:

preko Turske (Istanbul) s Turkish Airlinesom

preko Njemačke (Frankfurt, München) s Lufthansom

preko Francuske i Nizozemske (Pariz, Amsterdam) s Air Franceom ili KLM-om

preko Addis Abebe s Ethiopianom prema Beču ili Milanu

preko kineskih ili nekih drugih azijskih avio kompanija

U ovakvim situacijama aviokompanije bi trebale omogućiti preusmjeravanje, ponekad i preko drugih prijevoznika, ali treba računati da su letovi puni i da se čeka na prvo slobodno mjesto.

Što sada?

Ako ste među putnicima koji ne mogu kući ili dalje, javite se najbližem konzulatu, kako bi vas mogli evidentirati i kontaktirati ako se organizira pomoć ili koordinacija na razini EU.

Konzulati:

Generalni konzulat RH u Dubaiju

Tel: +971-4-701-8300

Email: croconsulate.dubai@mvep.hr

Veleposlanstvo RH u Katru (Doha)

Telefon: +974 4483 5188

Email: croemb.doha@mvep.hr

Veleposlanstvo RH u Izraelu (Tel Aviv)

Adresa: 2 Weizman St, 8. floor, Amot Building, Tel Aviv

Telefon: +972 (0)3 640 3000

Email: croemb.israel@mvep.hr

Jordan (konzularno pokriva Veleposlanstvo RH u Kairu)

Tel: +20 2 273 83 155 / +20 2 273 55 815

E-mail (konzularno): crocons.cairo@mvep.hr

Adresa: 3 Abou El Feda St., Zamalek, Cairo

Čuvajte sve potvrde i račune, provjeravajte status leta više puta dnevno i budite spremni da se plan mijenja iz sata u sat. Najvažnije je da budete sigurni, dostupni i evidentirani kod konzularnih službi ako situacija eskalira, navodi PutoPlaner.