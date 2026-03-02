Građani uznemireni zbog rješenja koja su im stigla: "Jako me šokiralo, još se tresem"

Drama s poreznim rješenjima. Porez na nekretnine uznemirio je dio građana koji su dobili rješenja i za nekretnine u kojima žive, iako takve nisu trebale biti obuhvaćene.

Iz Porezne uprave poručuju kako u pojedinim slučajevima postoji neusklađenost podataka, no tvrde da nije riječ o promjeni poreznog statusa niti je u pitanju tehnička pogreška sustava.

S rješenjima za stotine eura brojni su danas stigli u Poreznu upravu tražeći pojašnjenja.

“Dobila sam u petak rješenje za platiti porez na nekretninu u kojoj živim i jako me šokiralo. Još se tresem od muke. Dobila sam 452 eura za platiti za 95 kvadrata i sad smo došli tu pitati šta se dešava, sad su rekli da je to neka zabuna”, rekla je Zlata, Zagreb.