Bivši župan kojeg USKOK sumnjiči za zataškavanje i lažiranje prometne nesreće dobio odgodu suđenja

Zbog zahtjeva obrane za izuzeće predsjednice sudskog vijeća i predsjednika osječkog Županijskog suda u ponedjeljak je odgođeno suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg Uskok tereti za zataškavanje i lažiranje okolnosti prometne nesreće iz travnja 2022. godine.

Braniteljica drugookrivljene Nikoline Meseljević odvjetnica Marija Cindrić-Bojmić izvijestila je na početku ročišta da je danas predan zahtjev za izuzeće predsjednice Vijeća Sanje Voller Jakšić, zbog sumnje da je zapisnik s rasprave od 3. studenog 2025. godine krivotvoren.

Smatra da je zapisnik s ove rasprave ispravljen na slijedećem ročištu, na način koji obrana smatra nedopuštenim, zbog čega je zatraženo pravno mišljenje stručnjaka osječkog Pravnog fakulteta u kojem se problematizira tzv. ispravljanje zapisnika, odnosno unošenja neistinitog sadržaja. Stoga je predložila prekid rasprave i upućivanje prijedloga predsjedniku osječkog Županijskog suda na odlučivanje.

Na ovaj prijedlog nadovezao se Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar te zatražio izuzeće predsjednika osječkog suda Davora Mitrovića, navodeći kako su osobe, koje su odlučivale o ranijim prijedlozima obrane za izuzeće predsjednice vijeća pokazale nerazumijevanje za istaknute primjedbe, zbog čega sumnja u njihovu objektivnost.

Tužiteljstvo se usprotivilo ovim prijedlozima, smatrajući da ispravak spomenutog zapisnika nema obilježja kaznenog djela, a prijedloge obrane za izuzeće ocijenilo je usmjerenima isključivo ka odugovlačenju postupka.

Iako je na današnjem ročištu bio predviđen početak iznošenja obrana bivšeg župana i ostalih okrivljenika sudsko vijeće odlučilo je odgoditi raspravu, koja će se nastaviti u utorak, 3. ožujka, ako predsjednik Županijskog suda donese odluku o prijedlogu za izuzeće predsjednice vijeća.

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar izjavio je novinarima da je sporni zapisnik od 3. studenog prošle godine sadržavao određena obrazloženja koja se nisu dogodila na glavnoj raspravi te podatke da su izvedeni određeni dokazi, čega na toj raspravi nije bilo, nego su izvedeni tek na slijedećoj raspravi, kada je predsjednica vijeća ispravila zapisnik.

Smatra kako je to protivno odredbama Zakona o kaznenom postupku i potvrđuje tvrdnje obrane da okrivljenici ovdje nemaju pravično suđenje, a zbog čega je zatraženo mišljenje profesora kaznenog prava, u kojem se navodi da je takvo postupanje kazneno djelo.

Dekanić podnio ostavku tek nakon izazivanja druge nesreće 2024.

Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija se 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju. Uskok Dekanića i Nikolinu Meseljević tereti i za podnošenje krivotvorenog odštetnog zahtjeva osiguravajućem društvu.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.