Iran pokrenuo novi napad Iran je pokrenuo opsežan napad projektilima i dronovima na više gradova u Zaljevu - Dohu, Kuvajt, Dubai, Abu Dhabi i Bahrein. Diljem regije odjekuju snažne eksplozije, a prema prvim izvješćima, protuzračna je obrana aktivirana u nekoliko zemalja. Protuzračna obrana je aktivirana, a u Bahreinu je poginula jedna osoba.

Izrael ubio vođu Hezbolaha? Izrael je u napadu na Libanon navodno ubio Mohammada Raada, vođu parlamentarnog krila Hezbolaha. U izraelskim udarima na Libanon poginula je 31 osoba, a 149 ih je ranjeno, izvijestila je agencija AFP pozivajući se na podatke libanonskog ministarstva.

Izrael objavio snimku Izrael je pokrenuo ofenzivnu operaciju protiv Hezbollaha u Libanonu. Na jugu zemlje zabilježeni su snažni udari s desecima eksplozija, koji se opisuju kao najžešći od 2024. godine. Načelnik Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Eyal Zamir upozorio je na mogućnost dugotrajnih sukoba. "Moramo se pripremiti za vrlo duge dane borbe na sjevernom frontu", izjavio je.

Srušio se američki F-15 Američki borbeni zrakoplov F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima u ponedjeljak. Iran je objavio da su njegove snage srušile avion. Pilot se uspio sigurno katapultirati, njegov identitet još nije službeno objavljen. Društvenim mrežama su se proširile snimke koje prikazuju kako lovac gubi kontrolu u zraku nakon što je pogođen u blizini repnog dijela te se zrakoplov više puta nekontrolirano okreće, nakon čega se zapalio i srušio na tlo. Očevici su izvijestili o snažnoj eksploziji nakon pada i gustom crnom dimu koji se dizao s mjesta nesreće. Pilota su odvezli lokalni stanovnici u kamionetu.

Oglasio se Trump Američki predsjednik Donald Trump obećao je osvetu za smrt trojice poginulih američkih vojnika i najavio moguće nove gubitke: "Nažalost, bit će ih vjerojatno još prije kraja. To je tako". "Amerika će osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat, u osnovi, civilizaciji", dodao je. Ustvrdio je i da su američko-izraelski napadi na Iran ispravni i nužni da bi se uklonio, kako tvrdi, "krvožedni teroristički režim naoružan nuklearnim oružjem". "Ove nepodnošljive prijetnje više se neće nastaviti", poručio je Trump.

Aktiviranje članka 5? Potvrda napada na britansku vojnu instalaciju mogla bi postati posebno značajna jer se prema članku 5. NATO-a napad na jednu članicu smatra napadom na sve, ali da bi se druge članice NATO-a pridružile sukobu, napadnuta zemlja morala bi se formalno pozvati na članak 5.

Iranski dron napao britansku bazu Britanska baza Kraljevskih zračnih snaga (RAF) Akrotiri na Cipru pogođena je tijekom noći dronom Šahed, pri čemu je nastala manja materijalna šteta, potvrdio je u ponedjeljak ciparski predsjednik Nikos Christodoulides. U napadu nitko nije ozlijeđen. "Želim biti jasan: naša zemlja ni na koji način ne sudjeluje i neće biti dio nikakvih vojnih operacija", naglasio je Christodoulides. Dužnosnici baze priopćili su da nakon incidenta, kao mjeru opreza, planiraju privremeno premjestiti dio neesencijalnog osoblja.

Iran nastavio napade Iran je ispalio novu salvu projektila na Izrael, priopćila je izraelska vojska: "Sustavi protuzračne obrane aktivni su i rade na presretanju prijetnje". Stanovnicima na ugroženim područjima poslana su upozorenja na mobilne telefone, dodali su. Izraelska vojska izvijestila je i o novom valu napada na položaje Hezbolaha u Libanonu koji su pokrenuti rano u ponedjeljak, a među pogođenim ciljevima bila su skladišta oružja Hezbolaha, kao i "dodatna infrastruktura na nekoliko područja" u Libanonu.

Iran objavio intrigantan video Iran je objavio video koji, kako tvrdi, prikazuje tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišteno za napade na američke baze u regiji. U videu koji je objavila iranska državna novinska agencija Fars, mogu se vidjeti redovi dronova poredani u podzemnom tunelu ili nagurani na raketne bacače, kao i rakete i dronovi kako se lansiraju iz nekoliko područja i pucaju na ono što je Fars naveo kao "američke baze". Nije jasno kada ili gdje je snimka snimljena.

SAD: Napadi se nastavljaju Američko središnje zapovjedništvo objavilo je kratki video na X-u sa snimkama iz "Operacije Epski bijes" uz poruku: "Američke snage poduzimaju hrabre akcije kako bi uklonile neposredne prijetnje koje predstavlja iranski režim. Napadi se nastavljaju."

Hezbolah napao Izrael Hezbolah je potvrdio je da je ispalio rakete na sjever Izraela u nedjelju, prvi put od primirja između Izraela i Libanona koje je, uz posredovanje SAD-a, stupilo na snagu u studenom 2024. Skupina navodi da je napad bio "osveta za krv Vrhovnog vođe muslimana Alija Hameneija", koji je ubijen u prvom valu američko-izraelskih napada na Iran u subotu. Hezbolah tvrdi da je gađao položaj proturaketne obrane južno od Haife.

Tko stoji iza napada? Glasnogovornik ciparske vlade Konstantinos Letymbiotis objavio je na društvenoj mreži X da je u napadu na britansku bazu na Cipru "korištena bespilotna letjelica koja je prouzročila ograničenu štetu". Ni u izjavama Ujedinjenog Kraljevstva ni Cipra nije zasad navedeno tko bi, prema njihovom mišljenju, mogao stajati iza napada.

Eksplozija u britanskoj bazi Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da odgovara na "napad dronom" na svoju vojnu bazu na Cipru. Eksplozija je odjeknula u zračnoj bazi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva Akrotiri u ponoć po lokalnom vremenu, no nije bilo žrtava. "Zaštita naših snaga u regiji na najvišoj je razini i baza je reagirala kako bi obranila naše ljude", izjavio je glasnogovornik ministarstva za CNN te dodao: "Situacija je aktivna i daljnje informacije bit će pružene u dogledno vrijeme."

Oglasio se iranski šef sigurnosti Iranski šef sigurnosti Ali Larijani, koji je bio i savjetnik bivšeg vrhovnog vođe zemlje, objavio je u ponedjeljak na X da Teheran neće pregovarati sa SAD-om. Dan ranije predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.

Gotovo zaustavljen promet kroz Hormuški tjesnac Kako će tržište nafte u konačnici reagirati ovisit će o tome hoće li rat dovesti do dugotrajnog poremećaja prometa kroz Hormuški tjesnac, najvažniju prometnu točku na svijetu za globalnu trgovinu naftom. Promet tankera kroz Hormuški tjesnac već je praktično zaustavljen jer brodarske tvrtke poduzimaju mjere opreza, poručuje konzultantska tvrtka Rystad Energy.

Skočile cijene nafte Cijene nafte na svjetskim tržištima skočile su u ponedjeljak ujutro više od osam posto jer se trgovci boje da bi rat između SAD-a i Irana mogao izmaknuti kontroli i dovesti do velikih poremećaja u opskrbi. Cijena barela na londonskom tržištu skočila je više od 8,5 posto, na 79,10 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 8,1 posto, na 72,40 dolara.

Ubijeni visoki iranski dužnosnici U nizu zračnih napada SAD-a i Izraela na Iran u subotu ubijeni su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici Islamske Republike. Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i nekoliko drugih zemalja u regiji, kao i u Hormuški tjesnac.

Tri europske zemlje ulaze u rat? Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke u zajedničkoj su izjavi u nedjelju objavili da su spremni poduzeti korake za obranu svojih interesa u regiji nakon "neselektivnih i nesrazmjernih" iranskih raketnih napada: "Dogovorili smo se da ćemo surađivati ​​sa SAD-om i saveznicima u regiji na ovom pitanju."