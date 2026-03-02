Trump otkrio četiri cilja napada na Iran: "Razvaljujemo, ali veliki val tek dolazi..."

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da američka vojska snažno gađa Iran, ali da glavni val operacija tek slijedi.

"Razvaljujemo ih. Mislim da sve ide jako dobro. Imamo najbolju vojsku na svijetu i koristimo je", rekao je Trump u ponedjeljak u telefonskom intervjuu za CNN.

Tijekom intervjua govorio je o mogućem trajanju sukoba, iznenađenju iranskim napadima na arapske zemlje u regiji te o neizvjesnosti oko budućeg vodstva u Iranu. "Ne želim da traje predugo. Uvijek sam mislio da će trajati četiri tjedna. I malo smo ispred rasporeda", poručio je Trump.

Upitan poduzima li SAD, osim vojnih napada, dodatne korake kako bi pomogao iranskom narodu da preuzme kontrolu nad zemljom, Trump je odgovorio potvrdno. "Uistinu poduzimamo. Ali trenutačno želimo da svi ostanu u zatvorenom. Vani nije sigurno."

Dodao je i da će situacija uskoro postati još opasnija. "Još ih nismo ni ozbiljno pogodili. Veliki val još se nije dogodio. On tek dolazi."

Kao "najveće iznenađenje" dosad naveo je iranske napade na arapske zemlje u regiji - Bahrein, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.

Trump je poručio da je iranska nuklearna prijetnja dugogodišnji problem. "Godinama su živjeli pod tim tamnim oblakom. Zato nikada nije moglo biti mira", rekao je.

Na pitanje tko bi mogao preuzeti vodstvo u Iranu, odgovorio je da to zasad nije jasno. "Ne znamo tko je vodstvo. Ne znamo koga će izabrati. Možda budu imali sreće pa izaberu nekoga tko zna što radi", rekao je Trump.

Kazao je da je Iran u prvim napadima izgubio "mnogo u smislu vodstva". "Četrdeset i devet ljudi. Bio je to nevjerojatan udar", rekao je Trump i ponovio da je njegov tim pokušao pregovarati s Iranom, ali da dogovor nije postignut jer Teheran nije želio pristati na prekid obogaćivanja uranija. "Ovo je način kako se treba nositi s Iranom", poručio je Trump te kritizirao nuklearni sporazum iz vremena Baracka Obame.

Na kraju razgovora rekao je da aktualna operacija predstavlja dio dugoročne strategije uklanjanja iranske prijetnje te da, prema njegovoj ocjeni, "zasad sve ide dobro".

"Iskoristili smo posljednju najbolju priliku za napad"

Trump je kasnije tijekom konferencije za medije ustvrdio da je iskoristio "posljednju najbolju priliku" za napad na Iran, opravdavajući rat na Bliskom istoku "eliminiranjem nedopustive prijetnje".

"Bila je to naša posljednja najbolja prilika da napadnemo, što upravo i činimo, kao i da uklonimo nedopustive prijetnje koje predstavlja ovaj bolesni i zlokobni režim", izjavio je američki predsjednik tijekom ceremonije u Bijeloj kući.

"Iranski režim s projektilima dugog dometa i nuklearnim oružjem bio bi nedopustiva prijetnja Bliskom istoku, ali i američkom narodu", dodao je.

Trump je izjavio da će, ako bude potrebno, poslati i američke trupe u Iran. Napad na Iran ima četiri glavna cilja, pojasnio je.

"Prvo, uništavamo iranske balističke raketne kapacitete. Drugo, uništavamo njihovu mornaricu." Treći je cilj, kako je rekao, "osigurati da vodeći svjetski sponzor terorizma nikada ne može imati nuklearno oružje."

"Konačno, osiguravamo da iranski režim ne može nastaviti naoružavati, financirati i usmjeravati terorističke vojske izvan svojih granica", rekao je Trump misleći na naoružane skupine povezane s Teheranom na Bliskom istoku, poput libanonskog Hezbolaha i palestinskog Hamasa.

Trump je rekao da američke vojne operacije koje je pokrenuo u petak brzo napreduju, bez navođenja detalja.

"Već smo uznapredovali brže nego je bilo planirano. Ali neovisno o zadanim rokovima... uvijek ćemo ostvariti svoje", izjavio je američki predsjednik, dodajući da "imamo kapaciteta da ovo potraje i puno dulje" od četiri ili pet tjedana.

Trump je rekao da su američke snage uništile deset iranskih brodova te je izrazio uvjerenje da kampanja napreduje dobro.