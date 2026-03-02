Posljedice napada mogli bi osjetiti i Hrvati, stručnjak tvrdi: "Burze su očekivano reagirale"

Požar u najvećoj naftnoj rafineriji Saudijske Arabije. Prerada nafte privremeno je bila prekinuta. Ministarstvo obrane objavilo je kako su zastoj uzrokovali ostaci iranskih dronova koje je presrela protuzračna obrana. Moguće zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi 20 posto naftnog prometa, uzrokovalo bi velike poremećaje na svjetskom tržištu.

Burze su već reagirale nakon zatvaranja pogona u Saudijskoj Arabiji, a dođe li do nove eskalacije, posljedice bi se mogle osjetiti i u Hrvatskoj na cijenama goriva.

Igor Dekanić Foto: Vijesti u 17

"Jutros su robne burze očekivano reagirale i došlo je do skoka cijene. Porast cijena nafte je bio preko 10 posto, da bi se to sad primirilo na 7,5 posto. Tako da je Brent na 78 dolara po barelu na svjetskim robnim burzama", rekao je energetski stručnjak Igor Dekanić, dodavši da je i tržište plina također skočilo za oko 10 posto.