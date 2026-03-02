VIDEO Izrael žestoko udario na Bejrut: Deseci tisuća ljudi raseljeni

Izraelska vojska u ponedjeljak je izvela zračne napade na južna predgrađa Bejruta i jug Libanona, zbog čega je prisilno raseljeno na tisuće civila, izvijestili su lokalni mediji.

U napadima je pogođeno više od šest lokacija u predgrađu Dahieh u Bejrutu, dok su deseci napada izvedeni diljem juga zemlje. Napadi su uslijedili nakon što je glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee izdao upozorenja za evakuaciju, a na društvenim su mrežama objavljene i snimke udara.

Lokalni mediji izvijestili su da su napadi bili usmjereni na podružnice Al-Qard Al-Hassana, koji Izrael smatra financijskom institucijom povezanom s Hezbolahom. Riječ je o organizaciji koja navodno pruža zajmove i bankarske usluge pristašama tog pokreta koji podržava Iran.

Televizija MTV Libanon objavila je da je oko 25.200 ljudi raseljeno s područja južnog i istočnog Libanona te iz južnih predgrađa Bejruta.

Napetosti su eskalirale nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael, na što je Izrael odgovorio zračnim napadima. IDF je upozorio da će nastaviti gađati lokacije Al-Qard Al-Hassana te su pozvali stanovnike u blizini tih objekata da se udalje najmanje 300 metara, prenosi Ynet.

Napad na Bejrut Foto: AP Photo/Hassan Ammar/via Guliver

Izraelska vojska priopćila je da je tijekom protekla 24 sata pogodila više od 70 ciljeva u Libanonu, uključujući skladišta oružja Hezbolaha, lansirne položaje i lansere projektila.