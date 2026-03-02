Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji

Nakon što su zalihe sirove nafte Brent u Aziji u ponedjeljak skočile za 13 posto, dosegnuvši cijenu od preko 82 dolara po barelu, postalo je jasno: rat na Bliskom istoku više nije samo regionalni sukob. Iran nikada u povijesti nije potpuno zatvorio ovaj tjesnac, ali izvještaji s terena sugeriraju da se upravo to događa.

Hormuški tjesnac je najvažnije je usko grlo na svijetu. Svaki dan kroz njega prolazi 20 posto svjetske nafte i ukapljenog plina. Blokada znači da bi globalna tržišta mogla ostati bez isporuka šest od 20 najvećih svjetskih izvoznika nafte.

Iranska vojna vježba u Hormuškom tjesnacu - 4 Foto: Afp

Agencija Tasnim, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), objavila je da je tjesnac zatvoren za sav promet. Iako službeni Teheran šuti, kapetani brodova javljaju da putem radioveza primaju upozorenja: "Nijednom brodu nije dopušten prolaz."

Maersk bježi, osiguranja otkazuju police

Reakcija globalnih logističkih divova bila je munjevita. Vodeći svjetski brodar Maersk obustavio je sve plovidbe kroz Hormuz i Sueski kanal. Njihovi brodovi sada plove oko Afrike, što drastično produljuje vrijeme isporuke i podiže troškove.

S druge strane, cijene osiguranja za brodove u Zaljevu su eksplodirale, a mnoge police za ratni rizik su jednostavno otkazane od strane osiguravajućih kuća.

Iranska vojna vježba u Hormuškom tjesnacu - 3 Foto: Afp

Kritičnost situacije i gužvu na ulazu najbolje pokazuju Satelitske snimke MarineTraffica pokazuju golemu akumulaciju brodova s obje strane tjesnaca koji ne smiju ili se ne usude ući u opasnu zonu, piše Newsweek.

Trumpov politički rizik

Za Donalda Trumpa, ovo je najgori mogući scenarij pred nadolazeće izbore u studenom. Demokrati već planiraju kampanju temeljiti na visokim troškovima života, a skok cijena goriva na preko 3,5 dolara po galonu mogao bi biti koban za republikance.

Donald Trump nadzire napad na Iran Foto: Afp

Trump je na prijetnje odgovorio u svom stilu: "Uništit ćemo njihovu mornaricu", poručio je američki predsjednik, podsjećajući na operaciju Praying Mantis iz 1988. kada je SAD nanio težak udarac iranskoj floti.

Napadi u Omanu

Situacija na terenu je kritična. Oman je izvijestio o napadu na naftni tanker samo pet milja od svoje obale, pri čemu su četiri mornara ranjena. Istovremeno, dron je pogodio komercijalnu luku Duqm. Iako je SAD nagomilao snage u regiji, stručnjaci upozoravaju da su sustavi protuzračne obrane pod golemim pritiskom iranskih proksija, poput Hutista, koji prijete i tjesnacu Bab al-Mandeb.

Iranska vojna vježba u Hormuškom tjesnacu - 2 Foto: Afp

Budućnost cijena nafte sada ovisi o dva faktora: koliko dugo Iran može održati blokadu i hoće li OPEC (predvođen Saudijskom Arabijom) uspjeti povećati proizvodnju dovoljno da nadoknadi gubitak, unatoč tome što su i njihova postrojenja bila meta napada.