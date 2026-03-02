Poznato koliko rastu mirovine i kada stiže isplata

Upravno vijeće HZMO-a donijelo je u ponedjeljak odluku da se aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. siječnja 2026. povećava za 2,68 posto, pa će tako uvećane mirovine biti će isplaćene u travnju s mirovinom za ožujak, zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2026. koja iznosi 14,84 EUR, a izračunata je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku, navodi se u priopćenju

Budući da je AVM od 1. srpnja 2025. iznosio 14,45 eura, a stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2026. 2,68 posto, novi AVM iznosi 14,84 eura.

Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.

Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 15 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 posto stope promjene prosječne bruto plaće.

Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 85 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 15 posto stope promjene prosječne bruto plaće.

Umirovljenice, ilustracija Foto: Josko Ponos/Cropix

Udjel stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene manji je od 50 posto, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 15 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 posto stope promjene prosječne bruto plaće, tako da stopa usklađivanja od 1. siječnja 2026. iznosi 2,68 posto.

Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 eura, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2026. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 340,11 eura te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2026. koji iznosi 0,75.

Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2026., koja se od 1. siječnja 2026. određuje u svoti od 339,54 eura mjesečno i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2025. koja će se primjenjivati za izračun mirovina ostvarenih od 1. siječnja 2026.