Koje su najsigurnije zemlje za život slučaju Trećeg svjetskog rata: Imamo popis

Nakon što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde diljem Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla prerasti u Treći svjetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna prijetnja kineske invazije na Tajvan.

Mnoge zemlje u susjedstvu lake su mete koje mogu postati kolateralne žrtve, što bi nanijelo štetu velikom broju stanovništva i gospodarstava.

No, postoje mjesta na koja možete otići kako bi izbjegli nuklearnu katastrofu možda i u potpunosti.

11 najsigurnijih lokacija

Prema nekim analizama, 11 je najsigurnijih zemalja u kojima bi mogli pronaći zaštitu od globalnih sukoba i gdje bi u slučaju izbijanja Trećeg svjetskog rata mogli biti sigurni. Neke su puno privlačnije od drugih.

Evo koje su to zemlje:

Antarktika

Vjerojatno jedno od najsigurnijih mjesta, no riječ o divovskoj ledenoj ravnini usred ničega, što vas može sačuvati od nuklearnog oružja ili političkog previranja, ali bi vas u međuvremenu mogla pretvoriti u ledenu skulpturu.

Island

Još jedna hladna zemlja s oštrom klimom, no zemlja koja nije nikada sudjelovala u modernom ratu ili invaziji. Predivan zabačen krajolik, savršeno mjesto za ribolov i čekanje završetka rata.

Novi Zeland i Australija

Ako Island zadrži prvo mjesto na Globalnom indeksu mira, onda je Novi Zeland drugi, a ni Australci ne zaostaju previše. Obje zemlje imaju prekrasne planinske lance, savršene za skrivanje. Australija i Novi Zeland također su jedna od rijetkih mjesta na južnoj hemisferi koja mogu održivo uzgajati poljoprivredu, dok bi ratom opustošena područja zbog nuklearne katastrofe bila pretvorena u pepeo i snijeg, bez sunčeve svjetlosti, sa zrakom zagađenim zračenjem, dok bi ljudi bili prisiljeni živjeti pod zemljom i borili bi se za hranu. Svugdje osim na Novom Zelandu i u Australiji.

Tuvalu

Tuvalu, maleni otok s 11 000 stanovnika, pravo je sigurno utočište u slučaju rata. Smješten u Tihom oceanu, gdje avioni lete preko njega, ali ne i prema njemu.

Argentina

Argentina je savršeno mjesto koje bi moglo preživjeti glad nakon nuklearnog pustošenja. Zemlja je bogata prirodnim resursima i posjeduje toliko usjeva pšenice da bi mogla uzdržavati stanovnike do kraja nuklearne zime.

Butan

Butan se 1971. godine proglasio neutralnim, a prirodno je bogat planinskim područjima koja mu daju prednost ako se ljudi pokušaju prikrasti na njegovu granicu.

Švicarska

Švicarska je poznata kao neutralna strana u svakom sukobu, pa čak nije pružala pomoć Ukrajini tijekom ruske invazije, stoga nema razloga ju bilo koja druga zemlja pokušava uvući u sukobe. No u slučaju nuklearnih katastrofa, ni ona neće biti pošteđena.

Indonezija

Poput Švicarske, Indonezija se uglavnom držala za sebe, pa se čak pridružila kontroverznom Trumpovu Odboru za mir kako bi unaprijedila svoje globalne mirovne napore. No i ona je dovoljno daleko od središta današnjih sukoba i mogla bi biti mirno utočište.

Čile

Čile ima obilje prirodnih resursa. Domovina je fantastičnog vina i hrane i bio bi odlično mjesto za posjetiti ako izbije rat. S obalom koja se proteže kilometrima i obiljem prirodnih resursa, možete uživati u boci crnog vina punog okusa dok se sklonite.

Fidži

Poput Antarktike, Fidži je daleko od drugih zemalja i oko 4.500 kilometara udaljen od Australije. Prekriven je velikim šumama i bogat mineralima te je izvor ključnih prirodnih resursa.

Južna Afrika

Poput Čilea, Južnoafrička Republika je poznata po vinu i vinogradima, a ima i puno hrane, bogatstvo poljoprivrednih zemljišta i slatke vode, prenosi izvještaj Unilad.