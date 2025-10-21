Trump opasno zaprijetio: "Ako to ne učinite, kraj će vam biti brz, žestok i brutalan"

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u utorak Hamasu na društvenim mrežama "BRZOM, ŽESTOKOM I BRUTALNOM" silom ako "ne učini ono što je ispravno", dok nastoji osigurati sljedeću, složeniju fazu primirja u Gazi.

Povećavajući pritisak na palestinsku militantnu skupinu, Trump je objavio na društvenim mrežama da su brojni američki saveznici rekli da bi bili voljni ući u Gazu i napasti Hamas, ali da je on njima i Izraelu rekao: "Ne još".

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja primirja potpisanog prije osam dana, uz nasilje i međusobne prozivke zbog tempa vraćanja tijela talaca, dovođenja pomoći i otvaranja granica.

Američki potpredsjednik JD Vance u utorak je u Izraelu, a u srijedu bi se trebao sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Izrael je rekao da će ti razgovori biti usmjereni na sigurnosne izazove i političke prilike.

Očekuje se da će se usredotočiti na Trumpov plan prekida vatre od 20 točaka koji će zahtijevati odmicanje od postojećeg, nestabilnog primirja, prema puno težim koracima, među kojima su razoružanje Hamasa i koraci prema stvaranju palestinske države.

Vanceovo putovanje je uslijedilo nakon što je Netanyahu u ponedjeljak razgovarao s američkim izaslanicima Stevenom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, a poklapa se sa susretom Hamasa i posrednika u Kairu.

Izrael vrši pritisak da se osiguraju snažnija jamstva glede razoružanja Hamasa, što je korak na koji se skupina do sada odbijala obvezati, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Šef obavještajne službe Egipta, ključnog posrednika za Gazu, sastao se ranije u utorak s Netanyahuom kako bi razgovarali o planu za mir i drugim pitanjima, priopćio je Izrael.

Naglašavajući krhkost primirja, Katar, jedan od posrednika, u utorak je optužio Izrael za "kontinuirana kršenja" primirja. Katar i Turska, koja je iskoristila svoju ulogu za jačanje svog regionalnog položaja, bili su ključni sugovornici s Hamasom.