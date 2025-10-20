Izrael objavio: Nastavlja se prekid vatre i dostava pomoći

Izraelska vojska priopćila je da je u Gazi ponovno na snazi prekid vatre nakon dosad najtežeg kršenja primirja koje je nastupilo ovog mjeseca uz posredovanje SAD-a, te da će se od ponedjeljka nastaviti dostava pomoći u tu enklavu.

Prekid vatre u Gazi prekršen je nakon napada u kojemu su poginula dvojica izraelskih vojnika, a na koji je Izrael uzvratio nizom zračnih napada u kojima je, po palestinskim izvorima, poginulo 26 osoba.

Dostava pomoći u Gazu nastavit će se u ponedjeljak nakon američkoga pritiska, priopćili su izraelski sigurnosni izvori, ubrzo nakon što je Izrael najavio prekid pomoći kao odgovor na, kako su rekli, "očito" Hamasovo kršenje primirja.

Izraelska vojska priopćila je da je gađala Hamasove ciljeve u cijeloj enklavi, uključujući zapovjednike, borce, tunele i skladišta oružja, nakon što su militanti ispalili protutenkovsku raketu i pucali na njihove vojnike, pri čemu su dvojica poginula.

U zračnim napadima poginulo je najmanje 26 osoba, među kojima su najmanje jedna žena i dijete, prema izjavama lokalnoga stanovništva i zdravstvene službe. U najmanje jednom napadu pogođena je bivša škola u koju su se sklonili izbjeglice na području Nuseirata.

Izaslanik američkoga predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner trebali bi u ponedjeljak doputovati u Izrael.

Naoružano krilo Hamasa tvrdi da i dalje poštuje sporazum o prekidu vatre te da ne znaju za sukobe u Rafahu, kao i da od ožujka nisu u kontaktu s tim skupinama.

Američki podpredsjednik JD Vance nije spominjao izraelske napade kada su ga u nedjelju navečer novinari pitali za stanje u Gazi, ali je rekao da postoji oko 40 različitih ćelija Hamasa te da još nije uspostavljena sigurnosna infrastruktura koja bi potvrdila njihovo razoružavanje. "Neke od tih ćelija vjerojatno će poštovati prekid vatre. Mnoge od njih, kao što smo vidjeli danas, neće", rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je zapovjedio da vojska uzvrati na svako Hamasovo kršenje prekida vatre.