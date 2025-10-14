Objavljen cijeli tekst mirovnog sporazuma: Pogledajte što su potpisale SAD, Egipat, Katar i Turska

Bijela kuća objavila je sporazum, potpisan na mirovnom samitu o Gazi u Šarm el Šeiku, kojim se formalizira plan za postizanje mira na Bliskom istoku.

Trumpov mirovni sporazum uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpisali su egipatski predsjednik Abdel Fatah al Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad al Thani i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a u njemu se potpisnici obvezuju na povijesnu predanost njegovoj provedbi.

"Mi, dolje potpisani, pozdravljamo uistinu povijesnu predanost i provedbu Trumpovog mirovnog sporazuma, čime je okončano više od dvije godine duboke patnje i gubitaka otvarajući novo poglavlje za regiju definiranu nadom, sigurnošću i zajedničkom vizijom mira i prosperiteta.

Podržavamo i stojimo iza iskrenih napora predsjednika Trumpa da okonča rat u Gazi i donese trajni mir na Bliski istok. Zajedno ćemo provesti ovaj sporazum na način koji osigurava mir, sigurnost, stabilnost i prilike za sve narode regije, uključujući i Palestince i Izraelce.

Razumijemo da će trajni mir biti onaj u kojem i Palestinci i Izraelci mogu prosperirati uz zaštitu svojih temeljnih ljudskih prava, zajamčenu sigurnost i očuvanje dostojanstva.

Potvrđujemo da se značajan napredak postiže suradnjom i održivim dijalogom te da jačanje veza među narodima i ljudima služi trajnim interesima regionalnog i globalnog mira i stabilnosti.

Prepoznajemo duboki povijesni i duhovni značaj ove regije za vjerske zajednice čiji su korijeni isprepleteni s regijom - među njima kršćanstvo, islam i judaizam. Poštovanje ovih svetih veza i zaštita njihovih baštinskih mjesta ostat će najvažniji u našoj predanosti mirnom suživotu.

Ujedinjeni smo u našoj odlučnosti da uništimo ekstremizam i radikalizaciju u svim njihovim oblicima. Nijedno društvo ne može napredovati kada su nasilje i rasizam normalizirani ili kada radikalne ideologije prijete tkivu građanskog života. Obvezujemo se rješavati uvjete koji omogućuju ekstremizam i promicati obrazovanje, prilike i međusobno poštovanje kao temelje trajnog mira.

Ovime se obvezujemo rješavati buduće sporove diplomatskim angažmanom i pregovorima, a ne silom ili dugotrajnim sukobima. Potvrđujemo da Bliski istok ne može podnijeti trajni ciklus dugotrajnog ratovanja, zastoja u pregovorima ili fragmentirane, nepotpune ili selektivne primjene uspješno dogovorenih uvjeta. Tragedije kojima smo svjedočili u protekle dvije godine moraju poslužiti kao hitan podsjetnik da buduće generacije zaslužuju bolje.

Težimo toleranciji, dostojanstvu i jednakim mogućnostima za svaku osobu, osiguravajući da ova regija bude mjesto gdje svi mogu ostvariti svoje težnje u miru, sigurnosti i ekonomskom prosperitetu, bez obzira na rasu, vjeru ili etničku pripadnost.

Težimo sveobuhvatnoj viziji mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta u regiji, utemeljenoj na načelima međusobnog poštovanja i zajedničke sudbine.

U tom duhu pozdravljamo napredak postignut u uspostavljanju sveobuhvatnih i trajnih mirovnih aranžmana u pojasu Gaze, kao i prijateljski i obostrano koristan odnos između Izraela i njegovih regionalnih susjeda. Obećavamo da ćemo zajednički raditi na provedbi i održavanju ovog naslijeđa, gradeći institucionalne temelje na kojima buduće generacije mogu napredovati zajedno u miru.

Obvezujemo se na budućnost trajnog mira", piše u sporazumu.