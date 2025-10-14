Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Postizanje mira

Objavljen cijeli tekst mirovnog sporazuma: Pogledajte što su potpisale SAD, Egipat, Katar i Turska

Piše A. L., 14. listopada 2025. @ 10:45 komentari
Potpisivanje primirja
Potpisivanje primirja Foto: Afp
Trumpov mirovni sporazum uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpisali su egipatski predsjednik Abdel Fatah al Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad al Thani i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Najčitanije
  1. Lovac, ilustracija
    OTKAZALI LOV

    Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
  2. Eksplozija kuće kod Verone
    SEOSKA KUĆA

    Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
  3. Porezna uprava
    Do kraja godine

    Porezna uprava kreće u nadzor: Imaju točno određene mete
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Venezuela zatvorila veleposlanstvo u Oslu
NAKON TRI DANA
Diplomatski skandal zbog Nobelove nagrade: "Zatvorili su vrata. Žalosno je..."
Napad na Trešnjevci: Muškarac i žena ozlijedili i pokrali 59-godišnjaka. Uhićeni su
Razbojništvo
Napad na Trešnjevci: Muškarac i žena ozlijedili i pokrali 59-godišnjaka. Uhićeni su
Voditelj doma u Zagrebu krao novac korisnicama: S računa pokojnice digao 1400 eura, drugoj ispraznio račun za 5800 eura
BESRAMNA PLJAČKA
Iskoristio mrtvu korisnicu doma za starije i pokrao još jednu: Novac zamračio s kartice i mobitela
Objavljen cijeli tekst mirovnog sporazuma: Ovo su potpisale SAD, Egipat, Katar i Turska
Postizanje mira
Objavljen cijeli tekst mirovnog sporazuma: Pogledajte što su potpisale SAD, Egipat, Katar i Turska
Drama iznad Egipta: Procurilo kako je Erdogan spriječio Netanyahuov dolazak na samit o Gazi
Diplomatski manevar
Drama prije samita: Avion s turskim predsjednikom kružio iznad Crvenog mora, a za sve je bila kriva Trumpova ideja
Vandali pobacali Bajs bicikle u Sesvetama
Pajcek City
Kakva sramota! Bajs stigao na istok grada, evo kako su ga dočekali: "Teški idioti, ponos svojih roditelja"
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
U eksploziji kuće poginula tri karabinjera, deseci karabinjera, policajaca i vatrogasaca ranjeni
SEOSKA KUĆA
Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
Porezna uprava kreće u redovni nadzor u području pet djelatnosti
Do kraja godine
Porezna uprava kreće u nadzor: Imaju točno određene mete
Nema mira na istoku Zagrebu: Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja
Roditelji su očajni
"Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi dosad neviđene snimke divljanja na istoku Zagreba
Prosječna zagrebačka plaća 1623 eura
Objavljeni podaci
Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
Počinje izlov životinja koje sve češće uznemiravaju građane: "Nekad su bježale na svaki šušanj, a danas im ljudi sve manje smetaju"
Dolaze i u centar grada
Počinje izlov životinja koje sve češće uznemiravaju građane: "Nekad su bježale na svaki šušanj, a danas im ljudi sve manje smetaju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
U eksploziji kuće poginula tri karabinjera, deseci karabinjera, policajaca i vatrogasaca ranjeni
SEOSKA KUĆA
Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
Porezna uprava kreće u redovni nadzor u području pet djelatnosti
Do kraja godine
Porezna uprava kreće u nadzor: Imaju točno određene mete
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Enis Bešlagić održao govor na komemoraciji za Halida Bešlića
''Svi su se hvalili, ali...''
Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''
Lijes Halida Bešlića u grob je spustio njegov sin Dino
pretužan prizor
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Rad u smjenama povećava rizik od ovoga za čak 22 %!
Šokantni rezultati nove studije
Rad u smjenama povećava rizik od ovoga za čak 22 %!
zabava
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
Pokažite što znate!
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
Urnebesno
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
tech
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Službena najava
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
Zanimljivo istraživanje
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
sport
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
neočekivano
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
tv
Skrivena sudbina: Svi su dokazi protiv nje - zar je ona stvarno krivac?
SKRIVENA SUDBINA
Svi su dokazi protiv nje - zar je ona stvarno krivac?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Mario Sušinjak
POMEO POZORNICU!
Prvi nastup u životu i odmah je krenuo jako! Žiri dugo vremena nije bio ovako demantiran!
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
SKRIVENA SUUDBINA
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
putovanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Tjedni jelovnik brza jela od 13.10 do 19.10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 brzih jela za svaki dan ovoga tjedna za koje već vjerojatno imate sve sastojke kod kuće
novac
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović: Suknja od sedam eura koja se može nositi u svim prigodama, ima i džepove
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Enis Bešlagić održao govor na komemoraciji za Halida Bešlića
''Svi su se hvalili, ali...''
Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene