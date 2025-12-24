Najavili blokadu (i) hrvatske granice: "Svi će kamioni stati, nastat će kolaps!"

Ako se ne riješi problem vozača kamiona nastao uvođenjem novog sustava za provjeru ulaska državljana trećih zemalja u šengenski prostor, uslijedit će blokada šengenskih granica.

Na to upozoravaju udruženja iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koja već mjesecima pokušavaju uvjeriti europske dužnosnike da je rad prema novim pravilima neizvediv te da postoji realna opasnost da se vozači, a samim time i roba u kamionima, vraćaju s granice.

"Već nekoliko godina, a osobito u posljednjih godinu dana, intenzivno se obraćamo Europskoj komisiji. Sva upozorenja i dopise koje šaljemo prosljeđujemo i našim vlastima kako bi bili upoznati s onim što radimo i kako bismo dobili njihovu podršku. Upozorenje potpisano u Bijeljini poslano je Europskoj komisiji, veleposlanicima svih šengenskih zemalja u Beogradu i Sarajevu, našim nadležnim institucijama te nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini", kaže Neđo Mandić, predsjednik Poslovnog udruženja Međunarodni transport.

Kamioni, ilustracija Foto: Getty Images

Apelira na rješavanje problema.

"Tvrdnja da se ništa nije promijenilo nije točna. Ako je nekad bilo pet zemalja, to je bio jedan teritorij, a danas imamo 27 zemalja, što je neusporedivo veće područje. Nekada su bila potrebna tri do četiri dana da bi se došlo do Schengena, a danas je Schengen na našoj granici. Kamo god krenemo – u Hrvatsku, Mađarsku, Rumunjsku ili Bugarsku – svuda je Schengen. U trenutku kada upalimo kamion mi smo već u Schengenu i tih 90 dana u razdoblju od 180 dana nije dovoljno za rad", tvrdi Mandić.

Naglašava da prema novim pravilima vozači kamiona imaju svega devet do deset dana stvarnog rada, što nije isplativo ni vozačima ni prijevoznicima. Upozorava da, ako se ništa ne promijeni do 10. travnja, 99,9 posto vozača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije neće moći ući u Europsku uniju.

"To znači da će svi kamioni stati, svi lanci opskrbe će se prekinuti i nastat će kolaps koji nitko ne želi. Šengenski sporazum je uveden s jasnim ciljem da se onemogući ilegalne migracije, rad na crno i sve negativne pojave, i to je u redu", kaže Mandić.

Problem je, kako objašnjava, u tome što vozač kamiona nije migrant, nije običan turist i ne ide raditi na crno. Riječ je o zaposlenoj osobi koja ima svu potrebnu dokumentaciju – za sebe, za vozilo i za robu – te svaki put legalno ulazi u zemlju.

"Za vozača je ovo katastrofa i zbog toga imamo ovaj problem. Treba razlikovati problem vozača i problem transportne tvrtke. Vozač ne želi doći u situaciju da više ne može raditi. Kako bi to izbjegao, napustit će domaće poduzeće i otići raditi u slovensko, njemačko, hrvatsko ili neko drugo strano poduzeće, gdje će moći normalno raditi. Strah da će vozači otići, a većina hoće, dovodi prijevoznike u bezizlaznu situaciju. Imaju kamione i sve uvjete za rad, ali nema tko voziti. To će dovesti do prekida lanaca opskrbe jer su srpsko, bosansko i makedonsko tržište specifični u odnosu na europska tržišta", kaže Mandić.

Upozorava i da prijevoznici iz Europske unije neće slati svoje kamione u Srbiju kako bi čekali po tri dana na granici. Kako navodi, proteklih desetak dana na graničnom prijelazu Batrovci čekalo se i do tri dana.

"Ako tri dana čekate na ulazak i još tri dana na izlazak, kako ćete raditi, zarađivati i opstati? To će moći raditi isključivo prijevoznici s vozačima s Balkana. No ti vozači više ne mogu voziti, napuštaju naša poduzeća i zapošljavaju se u drugim zemljama. Mi ostajemo bez prijevoznika i dolazi do kolapsa. Neće biti robe za repromaterijal, neće biti robe široke potrošnje i to će doista izazvati ozbiljne probleme", upozorava Mandić.

U posljednja tri mjeseca prijevoznici su pod pritiskom da krenu u blokade, a postavljen je i rok prema kojem, ako do 15. siječnja ne bude pozitivnih pomaka koji bi upućivali na to da će problem biti riješen prije 10. travnja, blokade postaju neizbježne.

"Te blokade ne bi značile potpunu obustavu prometa jer nitko ne želi blokirati putnički promet.

Blokirali bismo terminale na graničnim prijelazima namijenjene teretnom prometu jer se borimo za opstanak prijevoznika u teretnom prometu. Njihov opstanak moguć je samo ako zadržimo naše vozače i spriječimo njihov odlazak u druge zemlje", zaključuje Mandić, prenosi Euro News Srbija.