Od danas velike promjene na granicama. Evo što se sve mijenja: "Mogu se pojaviti neki problemi"

Novi europski sustav ulaska i izlaska (EES) u zemlje Europske unije stupio je u snagu u nedjelju, nakon gotovo desetljeća razvoja i nekoliko odgoda.

Novim sustavom se žigovi u putovnicama zamjenjuju otiscima prstiju i biometrijom lica, zahvaljujući čitačima postavljenima u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama diljem Europe.

Cilj je registrirati sve ulaske i izlaske nedržavljana članica EU-a koji kratko ostaju na teritoriju Unije (90 dana u bilo kojih 180 dana). Time se vlastima omogućava da otkrivaju prekoračenja i automatski odbijaju ulaske.

"To će graničnoj policiji potvrditi da je osoba s putovnicom doista ona koja jest i da je taj dokument nije lažan", rekla je Assita Kanko, zastupnica konzervativaca i reformista (ECR) u Europskom parlamentu i izvjestiteljica toga tijela za EES.

Što se mijenja?

Državljani iz zemalja nečlanica EU-a će pri dolasku u Uniju, s iznimkom Cipra i Irske, država koje nisu članice šengenskog prostora, na graničnim prijelazima morati dati svoju putovnicu i otiske prstiju te se fotografirati.

Te informacije bit će potrebne i na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, a u većini slučajeva će se čuvati tri godine.

Putovnica, otisci i fotografija će se davati samo pri prvom ulasku nakon uvođenja EES-a, a na budućim putovanjima granična policija će samo potvrditi otiske i fotografiju, za što EU tvrdi da će skratiti proces.

Novi sustav uvodi se u nekoliko faza u šest mjeseci, do 10. travnja 2026. godine.

Najveće europske zemlje poput Francuske i Njemačke će prvotno provoditi samo nekoliko provjera po tom sustavu kako bi izbjegle velike gužve na zračnim lukama. One manje, poput Estonije i Luksemburga, odmah će u potpunosti implementirati EES.

Hrvatska ima mješoviti pristup

Hrvatska je među onima koja ima mješoviti pristup. Ona će od 12. listopada do kraja studenoga prikupljati biometrijske podatke četiri sata dnevno, u studenome osam, a od prosinca 12 sati dnevno.

Slovenska policija priopćila je da će postepeno uvesti EES na graničnim prijelazima svojih vanjskih šengenskih granica, odnosno onima za međunarodni zračni promet u Ljubljani, Mariboru i Portorožu te u dvije luke – Koperu i Piranu.

Europljani čije države nisu članice EU-a morat će se pripremiti za putovanje. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije pozvalo je svoje građane koji planiraju putovati u šengenski prostor da se upoznaju s novim pravilima i procedurama kako bi osigurali pravovremena, sigurna putovanja bez nepotrebnih odgoda.

Ministarstvo je naglasilo da će se prikupljeni podaci procesirati i spremati u skladu s najstrožim standardima Europske unije i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). To osigurava potpunu zaštitu privatnosti i transparentno korištenje prikupljenih podataka.

Hoće li biti većih gužvi?

Postoji zabrinutost da bi novi sustav idući tjedan mogao dovesti do dužih čekanja na aerodromima i željezničkim postajama.

"Kao i uvijek kad se uvode novi IT sustavi, mogu se pojaviti neki problemi. No zato se sustav uvodi u sezoni kad je manje međunarodnih putovanja. Nadalje, postupno uvođenje je dogovoreno upravo zato da bi se izbjegli veći problemi”, naglasila je Kanko.

"Vlasti i putnici na graničnim prijelazima moći će se prilagoditi sustavu korak po korak. A u slučaju nepredviđenih problema ili predugog čekanja, lokalna granična policija može privremeno suspendirati korištenje sustava”, dodala je.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju očekuje "normalnu situaciju" bez gužvi. Ipak, dodalo je da potpuna implementacija sustava ostaje „velik izazov” za Francusku, vodeću svjetsku turističku destinaciju sa 100 milijuna posjetitelja prošle godine.

Najteže će biti britanskim putnicima jer su oni snažno prometno vezani za EU, no prometni operateri Velike Britanije sigurni su da će stvari teći glatko.

"Sve je spremno, pripremljeno i ispitano na stotinama mušterija”, rekao je u rujnu Yann Leriche, izvršni direktor Getlinka, upravitelja Eurotunela koji spaja Britaniju i Francusku. Njegova tvrtka priopćila je da je uložila 80 milijuna eura za prilagodbu na novi sustav.

"Ljudi dobrih namjera mogu nastaviti dolaziti bez brige"

Nova pravila stupaju na snagu gotovo deset godina nakon prijedloga Europske komisije.

To tijelo smatra da će EES pomoći u "sprječavanju ilegalnih migracija i sigurnosti svih koji žive ili putuju u Europi”.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova vjeruje da će sustav pomoći i protiv zloupotrebe sustava viza – primjerice ako je osoba ušla s turističkom vizom koja je kasnije pretvorena u privatnu ili obiteljsku. Ministarstvo naglašava da će se znati i je li osoba kojoj je odbijen azil napustila šengensko područje.

"Time će se osigurati da ljudi koji ulaze u šengensko područje imaju ispravne osobne dokumente”, naglasila je Kanko, belgijska konzervativna političarka rođena u Burkini Faso.

"Svi ljudi dobrih namjera koji putuju u EU mogu nastaviti dolaziti bez brige”, naglasila je.

Potpuna implementacija EES-a uvjet je za početak uvođenja još jednog pravila za ulazak državljana trećih zemalja u EU – Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS).

Riječ je o elektroničkom odobrenju za ulazak u šengenski prostor, sličan američkom sustavu ESTA, koji bi se trebao uvesti iduće godine.

Državljani trećih zemalja prije dolaska će trebati ispuniti obrazac na internetu, platiti 20 eura i čekati odobrenje. Onima koji to ne učine neće se moći ukrcati na let te im se neće odobriti ulazak u europski prostor slobodne kretnje.