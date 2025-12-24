Stambeni kredit bez lutanja: Otvoren centar specijaliziran samo za kupnju doma

Galerija 4 4 4 4

Stambeni kredit kao najizazovniji dio kupnje nekretnine

Jedan od najizazovnijih dijelova kupnje doma za mnoge je podizanje stambenog kredita. U Zagrebačkoj banci odlučili su taj proces pojednostaviti stvaranjem posebnog centra posvećenog isključivo stambenim kreditima i svemu što uz njih ide.

Centar stambenih kredita (Foto: In Magazin)

Jedan bankar vodi klijenta kroz cijeli proces stambenog kredita

U ugodnom i moderno uređenom prostoru Centra stambenih kredita klijenti mogu obaviti kompletnu financijsku pripremu za kupnju nekretnine, a posebnost poslovnice je to što ih kroz cijeli proces vodi jedna osoba – osobni bankar. Takav pristup znatno ubrzava proceduru, pojednostavljuje komunikaciju i smanjuje stres koji često prati donošenje jedne od najvažnijih životnih odluka.

Centar stambenih kredita (Foto: In Magazin)

Potpuna usluga posredovanja u prometu nekretninama

No, Centar ne nudi samo stambene kredite. Na istoj lokaciji nalazi se i Zagreb Nekretnine, što klijentima omogućuje da na jednom mjestu pronađu i nekretninu i financijsko rješenje. U ovoj agenciji moguće je dobiti potpunu uslugu posredovanja u prometu nekretninama – od pronalaska kuće, stana ili zemljišta, pa sve do zaključenja ugovora, po principu "ključ u ruke".

Centar stambenih kredita (Foto: In Magazin)

Koordinacija s javnim bilježnikom i završetak kupnje doma

Na samom kraju procesa dostupna je i koordinacija s javnim bilježnikom, čime se dodatno štedi vrijeme i pojednostavljuje cijeli postupak. Nakon toga, preostaju samo one najljepše brige, planiranje i uređenje budućeg doma.