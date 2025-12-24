Stambeni kredit bez lutanja: Otvoren centar specijaliziran samo za kupnju doma
Piše Nova Studio,
24. prosinca 2025. @ 10:53
Kupnja prve nekretnine, nadogradnja kuće ili potraga za novim stanom često su uzbudljivi, ali i stresni životni koraci, osobito kada je riječ o financiranju. Upravo zato Zagrebačka banka otvorila je Centar stambenih kredita, mjesto na kojem klijenti mogu dobiti sve na jednom mjestu.
Stambeni kredit kao najizazovniji dio kupnje nekretnine
Jedan od najizazovnijih dijelova kupnje doma za mnoge je podizanje stambenog kredita. U Zagrebačkoj banci odlučili su taj proces pojednostaviti stvaranjem posebnog centra posvećenog isključivo stambenim kreditima i svemu što uz njih ide.
Jedan bankar vodi klijenta kroz cijeli proces stambenog kredita
U ugodnom i moderno uređenom prostoru Centra stambenih kredita klijenti mogu obaviti kompletnu financijsku pripremu za kupnju nekretnine, a posebnost poslovnice je to što ih kroz cijeli proces vodi jedna osoba – osobni bankar. Takav pristup znatno ubrzava proceduru, pojednostavljuje komunikaciju i smanjuje stres koji često prati donošenje jedne od najvažnijih životnih odluka.
Centar stambenih kredita
In Magazin)
Potpuna usluga posredovanja u prometu nekretninama
No, Centar ne nudi samo stambene kredite. Na istoj lokaciji nalazi se i Zagreb Nekretnine, što klijentima omogućuje da na jednom mjestu pronađu i nekretninu i financijsko rješenje. U ovoj agenciji moguće je dobiti potpunu uslugu posredovanja u prometu nekretninama – od pronalaska kuće, stana ili zemljišta, pa sve do zaključenja ugovora, po principu "ključ u ruke".
Centar stambenih kredita
In Magazin)
Koordinacija s javnim bilježnikom i završetak kupnje doma
Na samom kraju procesa dostupna je i koordinacija s javnim bilježnikom, čime se dodatno štedi vrijeme i pojednostavljuje cijeli postupak. Nakon toga, preostaju samo one najljepše brige, planiranje i uređenje budućeg doma.
Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Zagrebačka banka po najvišim profesionalnim standardima.