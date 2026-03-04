Tragedija kod Sjenice: Majka i 12-godišnja kći poginule u nesreći, sin teško ozlijeđen

U teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak navečer dogodila u Srbiji kod Sjenice poginule su majka i njezina 12-godišnja kći, dok je devetogodišnji sin teško ozlijeđen.

Tragedija je potresla lokalnu zajednicu, a prijatelji i poznanici opraštaju se od njih emotivnim porukama na društvenim mrežama.

Na mjestu nesreće život su izgubile Edisa Karišik (44) i njezina kći Lejla (12). Prema dostupnim informacijama, u automobil je udario drugi automobil, kojim je upravljao A. K.

U nesreći je teško ozlijeđen devetogodišnji sin stradale Edise, koji je prevezen na liječenje.

Nakon vijesti o tragediji društvene mreže preplavile su poruke sućuti i oproštaja. Mnogi prijatelji i poznanici opraštaju se od majke i djevojčice dirljivim riječima, piše Blic.

"S neizmjernom tugom i bolom u srcu primili smo vijest da su na licu mjesta tragično izgubile život naša mala Lejla i njezina majka Edisa Karišik. Ova tragedija je nezapamćena i preteška za sve nas. Lejla je bila dio naše obitelji, naše radosti, naše svakodnevice… Divno, posebno i čisto dijete koje je ostavljalo trag ljubavi gdje god da se pojavi", navodi se u jednoj od objava.

U poruci se dodaje i molitva da majka i kći pronađu vječni mir.

Prijateljica stradale Edise uputila je i poruku podrške njezinu sinu koji je ozlijeđen u nesreći, uz želju za njegov brz oporavak.