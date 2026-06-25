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Razorni potresi pogodili Venezuelu, strahuje se od broja mrtvih: "Zgrada se toliko tresla da se nisam mogao uhvatiti ni za što"

Piše A. Ž., 25. lipnja 2026. @ 07:05 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: DNEVNIK.hr
Venezuelu su pogodila dva snažna potresa u razmaku kraćem od jedne minute.
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