Razorni potresi pogodili Venezuelu, strahuje se od broja mrtvih: "Zgrada se toliko tresla da se nisam mogao uhvatiti ni za što"

Prekid opskrbe plinom kao mjera opreza Venezuelski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello zatražio je od ljudi da napuste svoje domove zbog potencijalnog curenja plina. Opskrba plinom za neke zgrade preventivno je prekinuta kao mjera opreza, javlja AFP. "Imamo neke oštećene strukture i ne želimo da se dogodi bilo kakva nesreća s plinom", rekao je Cabello.

Pristižu prve informacije o stradalima, proglašeno izvanredno stanje Najmanje 32 osobe su poginule, a njih još 700 je ozlijeđeno, izjavila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez, koja je proglasila je izvanredno stanje nakon dva potresa koja su potresla glavni grad.

Poruke solidarnosti i sućuti Poruke solidarnosti i sućuti počele su stizati iz brojnih zemalja Latinske Amerike, a ponudile su i humanitarnu te pomoć spasilačkih timova.

"Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno" I stanovnik Caracasa Manuel Guevara Baro rekao je su ovi potresi bili strašni i da nikada u životu nije doživio nešto slično: "Proživio sam i razorni potres u Caracasu 1967., koji je također odnio mnogo života, ali ni približno nije bio poput ovoga što smo danas doživjeli." On živi na devetom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes, a u trenutku potresa čitao je knjigu. "Zgrada se tresla tolikom snagom da se nisam mogao uhvatiti ni za što. Nisam mogao ni hodati koliko je podrhtavanje bilo snažno", rekao je za CNN i dodao kako mu se činilo da je potres trajao beskrajno dugo.

Prijeti urušavanje zgrada Spasilačke ekipe žure pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina u Venezueli nakon razornih potresa. Više od 500 hitnih službi pokušava spasiti ljude iz srušenih i oštećenih zgrada u području Chacao u glavnom gradu Venezuele Caracasu, piše CNN. Kod ovako snažnih potresa, najneposrednija je prijetnja urušavanje zgrada i drugih građevina.

Još jedan snažan potres, strahuje se od velikog broja smrtnih slučajeva Nakon prvog potresa uslijedio je još jedan snažan potres čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea, na dubini od približno 10 kilometara. Prvi potres bio je magnitude 7,2, a drugi, snažniji, magnitude 7,5. Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44 posto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 posto šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

Potres pogodio Venezuelu Snažan potres magnitude 7,2, a zatim, samo 39 sekundi kasnije, još razorniji potres magnitude 7,5 pogodili su Venezuelu u blizini glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Kolumbiji. Prvi je potres bio na dubini od 13 kilometara, a drugi na dubini od 10 kilometara, objavio je Američki geološki zavod (USGS).

"Ova je potres bio užasan" Na brojnim zgradama nastala je znatna šteta, a na ulicama Caracasa viđena su vatrogasna vozila. Došlo je i do prekida opskrbe strujom i internetske veze, objavio je dio stanovništva. "Ovaj potres je bio užasan, ⁠čak i gori od onog iz 1967. godine", kazala je osamdesetogodišnja umirovljenica Maria Romero iz južnog dijela grada rekla je da joj je policija pomogla pri evakuaciji.

"Pucali su zidovi" Svjedoci su Reutersu rekli da su na njihovim zgradama nastale pukotine, a da je staklo u ulazu popucalo. U Valenciji su neki stanovnici naveli da su im zidovi popucali, a čim je prestalo podrhtavanje, napustili su stanove. Mnogi stanovnici Venezuele su u trenutku potresa bili kod kuće jer je bio državni blagdan posvećen vojnoj pobjedi iz 1821. godine koja je osigurala neovisnost od Španjolske.

Izdano upozorenje za cunami Američki sustav za upozorenje na cunami izdao je upozorenje za Portoriko te američke i britanske Djevičanske otoke, a mogućnost opasnih valova spomenuta je i za otoke uz venezuelansku obalu, među njima Arubu, Curacao i Bonaire.