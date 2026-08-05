VIDEO Požari u Albaniji: Evakuacije u tijeku, policija uhvatila piromana

Albanski vatrogasci su u srijedu gasili požar u južnoj regiji Mallakaster koji je doveo do evakuacije 15-ak obitelji i njihove stoke te kućnih ljubimaca dok se veliki dijelovi južne i istočne Europe i dalje suočavaju s toplinskim valom.
U Albaniji su raspoređene kopnene i zračne snage kako bi spriječile da požar dođe do kuća u selu Riban, objavile su hitne službe.
Nastavljaju se napori da se obuzda i drugi požar koji je vjerojatno izazvao udar groma u planinskom području južno od albanskog grada Gjirokastre.
Policija je objavil da su "na djelu uhvatili" muškarca osumnjičenog za podmetanje požara u selu Lekaj, gdje je izgorjelo oko 250 stabala maslina i raznih voćaka.
U susjednoj Grčkoj, požar koji je možda prouzročila iskra električnih vodova, oštetio je kuće, doveo do hitnih evakuacija i uništio tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta blizu popularnog odmarališta sjeverozapadno od Atene.
Požar je uglavnom obuzdan u srijedu, no stotine vatrogasaca sa šest helikoptera i dalje djeluju na tom području kako bi spriječili da se ponovno razbukta.