Prisegnuli novi policajci, načelnik poručuje: "Osoba mora biti prije svega željna raditi taj posao, mora biti humana"

U policijskoj školi "Josip Jović" prisegnulo je 138 novih policijskih službenika. Njih 15 promovirano je u sastav pravosudne policije.

"Nakon dvije godine intenzivnog rada ne samo u školskim učionicama već i u savladavanju vještina koje su neophodne za policijski posao, napravili smo još jedan iskorak u podizanju kvalitete i popune policijskog kadra u RH", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Hrvatska dobila 138 novih policijskih službenika Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska dobila 138 novih policijskih službenika Foto: DNEVNIK.hr

Ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za prijam ukupno 700 budućih službenika, od čega 550 polaznika kroz srednjoškolsko obrazovanje odraslih te 150 učenika za upis u treći razred srednje škole.

"Osoba mora biti prije svega željna raditi taj posao, mora biti humana, a mora i prilagoditi se okolinu u kojoj živi. Posebno imajući u vidu da buduće kolegice i kolege dolaze iz cijelog područja Republike Hrvatske gdje su određene životne navike potpuno suprotne ako uzmete u obzir rasprostranjivost", rekao je Mario Bošnjak, načelnik policijske škole “Josip Jović”.

Hrvatska dobila 138 novih policijskih službenika Foto: DNEVNIK.hr

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

Jedni od njih su Petra i Jerko, koji su u srednju policijsku školu stigli u trećem razredu. Njihovo školovanje trajalo je dvije godine, i kažu, bile su to dvije intenzivne, ali zanimljive godine.

"Naravno prvi dojmovi sve nas je bilo strah, nervoza je tu bila prisutna, odlazak od kuće, ali stvarno uz jako dobre profesore i odgajatelje brzo smo se navikli", rekla je Petra Šupica, policijska službenica.

Mario Bošnjak, načelnik policijske škole “Josip Jović” Foto: DNEVNIK.hr

"Što se tiče discipline, znanja, volje za učenje, radom i obrazovanjem stvarno nije nedostajalo. Tako da meni je dosta zanimljivo. Najviše će mi nedostajati društvo i nekako ovakav dnevni ritam", rekao je Jerko Grujović, policijski službenik.

Jerko Grujović, policijski službenik Foto: DNEVNIK.hr

Petra Šupica, policijska službenica Foto: DNEVNIK.hr

S prisegom iza sebe, ove mlade ljude već od srpnja čekaju policijske postaje diljem Hrvatske, kao i izazovi i odgovornosti koje nosi policijski poziv.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Chiare Golje.