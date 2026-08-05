Europski divovi više ne mogu parirati jednoj državi, najavljeni rigorozni potezi: "Situacija nikad nije bila teža"

Kina je pomogla transformirati njemačke proizvođače automobila u globalne divove, osiguravajući im desetljeća snažne prodaje i milijarde u profitu. Sada im je ona najveći teret.

Kineski proizvođači automobila proveli su desetljeća promatrajući, učeći i ulažući te danas proizvode bolje opremljene električne automobile po nižim cijenama od Volkswagena, BMW-a i Mercedes-Benza. U međuvremenu se kinesko prezasićeno tržište automobila – najveće na svijetu – ove godine smanjilo za petinu, prisilivši lokalne i strane proizvođače na brutalnu bitku za opstanak.

Posljedice su bile jasne ovog mjeseca kada su njemački proizvođači automobila objavili svoje polugodišnje rezultate, uz milijarde gubitaka te najave otpuštanja radnika i zatvaranja tvornica diljem Europe.

"Okruženje nikada nije bilo teško kao ovo s kojim se suočavamo danas", poručio je ulagačima izvršni direktor Volkswagen Grupe Oliver Blume. "Kada gledamo u budućnost, suočavamo se sa sve većim i većim rizikom."

Nevolje automobilske industrije predstavljaju još jedan udarac za ionako poljuljano njemačko gospodarstvo i rastući politički problem za krhku koaliciju kancelara Friedricha Merza, s obzirom na to da na jesen predstoje ključni savezni izbori.

Srušeni snovi

Još od 1980-ih Kina je bila ključ velikih profita njemačkih proizvođača automobila.

U zamjenu za pristup golemom i brzo rastućem tržištu, Peking je primorao proizvođače automobila na osnivanje zajedničkih ulaganja (*joint venture*) s lokalnim partnerima.

Taj je posao desetljećima imao smisla – i donosio je dioničarima jako puno novca.

Međutim, kineske su kompanije nadmašile svoje njemačke rivale u tehnologiji električnih vozila, koja su u Kini doživjela procvat nakon pandemije. Njemačke su marke dugo uživale ugled među kineskim kupcima, ali oni su brzo preusmjerili svoju lojalnost na domaće proizvođače automobila s boljom tehnologijom i nižim cijenama.

"Oni u Kini gube u velikoj mjeri i tamo se više možda neće moći oporaviti", izjavio je za Politico Pedro Pacheco, analitičar automobilske industrije iz konzultantske tvrtke Gartner.

Taj pad se sve više osjeća, ali ne u Kini, već u njemačkim tvornicama.

BMW je ovaj tjedan objavio da do kraja 2027. godine ukida 8.000 radnih mjesta diljem Njemačke, uz otpremnine koje se radnicima počinju isplaćivati u listopadu. Mercedes-Benz želi da njegovi radnici povećaju radno vrijeme s 35 na punih 40 sati tjedno – za istu plaću.

A glavni proizvođač automobila Volkswagen pregovara sa sindikatima o ukidanju 100.000 radnih mjesta i zatvaranju tvornica.

To služi kao gorivo krajnje desnoj stranci Alternativa za Njemačku (AfD), koja jača u nacionalnim anketama i koristi pad automobilske industrije i otpuštanja kako bi oštro napala vladu.

"Čak i ključne industrijske kompanije poput Volkswagena, Porschea ili Infineona bilježe povijesni pad dobiti i planiraju ukinuti stotine tisuća radnih mjesta u nadolazećim godinama. To pokazuje koliko je zapravo napredovala deindustrijalização naše poslovne lokacije", izjavila je ovaj tjedan Alice Weidel, jedna od čelnica AfD-a.

Merz i njegova koalicija dobit će prvi uvid u to kako će se ta otpuštanja odraziti na birače na jesenskim izborima u istočnonjemačkim utvrdama AfD-a – Saskoj-Anhaltu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju.

Veliki skok prodaje kineskih auta

Dok njemački proizvođači automobila dobro posluju u Europi i Sjevernoj Americi, strmoglavi pad prodaje u Kini briše te profite, pa čak i više od toga.

Suočeni s oštrom konkurencijom i viškom proizvodnih kapaciteta kod kuće, kineski proizvođači automobila izvoze vozila u rekordnim količinama. Europa im je glavno odredište: Kina danas u Europi prodaje više automobila nego Njemačka u Kini.

A europski kupci ih rado kupuju. Prodaja kineskih automobila u EU porasla je za 63 posto u prvoj polovici ove godine, porastavši s 338.000 u 2025. na gotovo 549.000 u 2026. godini, prema najnovijim podacima automobilskog lobija ACEA. To je gotovo 10 posto ukupne prodaje automobila.

Iako su njemačke automobilske kompanije jedinstveno ovisne o Kini, čak i proizvođači koji ondje nisu prisutni, poput francuskog Renaulta, osjećaju utjecaj rasta prodaje kineskih automobila u Europi.

Porast broja jeftinih kineskih automobila s boljom tehnologijom potkopava Renault i njegove jeftine modele Dacia, izjavio je Matthias Schmidt, europski automobilski analitičar. Dacia je zabilježila pad prodaje od 8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u prvoj polovici 2026., izvijestio je u četvrtak Renault.

Europska komisija pokušava pomoći uvođenjem carina na električna vozila proizvedena u Kini nakon provedene antisubvencijske istrage, ali ti dodatni troškovi nisu učinili gotovo ništa da zaustave taj priljev. Carine ne obuhvaćaju plug-in hibride, što ostavlja unosnu pravnu prazninu za kineske proizvođače automobila.

Promjena sreće potiče neke europske proizvođače automobila da razmotre udruživanje s kineskim kompanijama.

Francusko-talijansko-američka marka Stellantis u partnerstvu je s kineskim Leapmotorom, čija je prodaja skočila sa samo 7.701 u prvoj polovici 2025. na 48.261 ove godine, prema podacima ACEA-e.

Volkswagenov šef Blume nagovijestio je sličnu strategiju, rekavši ulagačima da bi proizvođač automobila mogao početi proizvoditi neke od svojih modela iz Kine u Europi za europske kupce.

Olaf Lies, premijer Donje Saske, ključnog Volkswagenovog dioničara, izjavio je ovo ljeto kako bi bila pogreška da se proizvođač automobila drži po strani od kineskog tehnološkog napretka.

"Naš cilj ne smije biti izoliranje tehnološkog razvoja jednih od drugih", rekao je.

No, takav potez nosi rizik narušavanja njemačkog brenda, upozorio je analitičar Schmidt. Ti bi automobili u svojoj suštini bili kineski s VW logotipom, rekao je, što bi moglo potaknuti potrošače da umjesto toga kupe jeftiniju kinesku verziju.

Potraga za novim tržištima

Europski proizvođači automobila također traže spas u rastućem poslovanju na tržištima u razvoju.

"Sjeverna Amerika, Indija i globalni jug naši su zamašnjaci rasta za sutra", izjavio je Blume tijekom razgovora s ulagačima.

Osim što su Kinezi već tamo. Diljem jugoistočne Azije i Latinske Amerike kineske marke dominiraju prodajom električnih vozila.

Napaćeni europski proizvođači automobila također se nadaju profitirati od porasta izdvajanja za obranu tako što će ponuditi svoju stručnost u masovnoj proizvodnji.

Volkswagen je u "vrlo odmaklim pregovorima" s vojnom kompanijom, izjavio je Blume ulagačima, dodajući kako očekuje "odluku tijekom ove godine".

Međutim, neki radnici, posebice u Njemačkoj, i dalje su oprezni u vezi s povezivanjem s vojskom i industrijom naoružanja.

Postoji i rizik od odmazde iz Pekinga.

Ranije ovog mjeseca Kina je uvela izvozna ograničenja za 14 vojnh i tehnoloških kompanija, uključujući njemačkog obrambenog diva Rheinmetall. Iako su te mjere bile odmazda za izvozna ograničenja nametnuta kineskim kompanijama, automobilske kompanije koje koketiraju s vojnim sektorom mogle bi se naći u opasnosti.

"Europski proizvođači automobila moraju gaziti vrlo, vrlo oprezno jer ovo nije samo brza pobjeda. Možda se tako čini, ali jednom kada kročite na tu šahovsku ploču, morate znati igrati šah", poručio je Pacheco.

Budući da je najveća industrija njegove zemlje u ozbiljnim problemima, Merz pokušava svesti političku štetu na najmanju moguću mjeru te upozorava birače u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju da ne podrže AfD na izborima u rujnu.

"Dobro pogledajte; nemojte dopustiti da vam informacije s društvenih mreža – bez obzira odakle dolaze – budu jedini izvor. Umjesto toga, pogledajte što savezna vlada nastoji postići", izjavio je Merz ranije ovog mjeseca.