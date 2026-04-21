Posljednja želja preminulog pape: "To je isključivo humanitarna akcija, nema nikakve veze s politikom"

Posljednja želja pape Franje i dalje čeka da ju se izvrši. Naime, prije smrti papa je izrazio želju da se njegov papamobil prenamjeni u mobilnu ambulantu za djecu i da se onda pošalje na ratište u Gazi.

"Sveti je Otac zaista želio nešto učiniti za djecu Gaze", rekao je kardinal Anders Arborelius iz Švedske za BBC.

Papamobil se trenutno nalazi ispred slastičarnice u vlasništvu Crkve u Betlehemu, a navodno može liječiti do 200 djece dnevno. Caritas Jeruzalem, lokalna podružnica Caritasa radila je na papamobilu za projekt Vozilo nade kako kako bi ga poslali u Gazu. Nažalost, izraelske vlasti su tražile da se radovi prekinu jer se nisu pridržavali propisa koji su im bili propisani. Nadalje, što se tiče Vozila nade glasnogovornik lokalnog Caritasa rekao je da je organizacija "u dijalogu s vlastima" i da se dozvola za preuređeni papamobil obrađuje putem Crkve.

"To je isključivo humanitarna akcija, nema nikakve veze s politikom", rekao je Kardinal Arborelius te nadodao kako se nada da će uskoro biti dano dopuštenje da papamobil dođe u Gazu.

"Mislimo da bi to moglo biti vrlo važno za sve. Pokazalo bi dobru volju izraelskih vlasti, dalo bi nadu ljudima i pokazalo bi da se na neki način poštuje duhovna baština pape Franje", rekao je.

Kardinal je naglasio kako je to bila želja Pape Franje s ciljem da stvori dobre odnose među svim ljudima i religijma.