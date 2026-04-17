Dvije balkanske države spremne za vojnu misiju u Gazu: "Pripreme su u naprednoj fazi"

Kosovo i BiH najavili su u petak spremnost na slanje vojnika u Pojas Gaze u okviru mogućih stranih snaga čija bi zadaća bila stabilizacija tog palestinskog teritorija, u okviru Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi agencija France presse.
Donosi Provjereno
Oprez
Odluku kosovskih vlasti odobrio je parlament koji je jednoglasno podupro tekst zakona kojim se dopušta integracija pripadnika Kosovskih snaga sigurnosti u buduće stabilizacijske snage pod američkih zapovjedništvom, ako budu jednog dana raspoređene.
Te snage mogle bi ukupno brojati do 20.000 vojnika.
Zakon ne precizira broj kosovskih vojnika koji bi mogli sudjelovati u misiji u Pojasu Gaze. Po medijima, vlada predviđa poslati ih 22.
"Republika Kosovo dokazuje da je pouzdan partner i da je spremna djelovati uz svoje saveznike kako bi podržala mir, sigurnost, zaštitu civila i provedbu međunarodnih misija“, izjavio je ministar obrane Ejup Maqedonci.
Što se tiče BiH, ministar obrane Zukan Helez o toj je temi razgovarao tijekom sastanka u petak u Washingtonu sa Stanleyjem Brownom, voditeljem Ureda za političko-vojna pitanja američkog State Departmenta.
"Pripreme za ovu misiju su u naprednoj fazi i očekujemo da će više od 60 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u tome sudjelovati. To predstavlja značajan doprinos naše zemlje međunarodnom miru i sigurnosti", izjavio je Helez u priopćenju.
Sudjelovanje BiH u snagama za Gazu odobrilo je u siječnju Predsjedništvo BiH.
Odbor za mir, izvorno stvoren kako bi pomogao u obnovi Pojasa Gaze nakon rata između Izraela i Hamasa, prvi se put sastao u Washingtonu u veljači kako bi raspravljao o financiranju tog pothvata i raspoređivanju stranih trupa.
Pet zemalja obećalo je doprinijeti vojnicima tim snagama: Indonezija, Maroko, Kazahstan, Kosovo i Albanija.
Reuters je nedavno objavio, navodeći nekoliko izvora, da se Odbor za mir suočava s financijskim problemima jer je primio samo mali dio od 17 milijardi dolara obećanih za Gazu što sprječava američkog predsjednika da nastavi s provođenjem svog plana za budućnost razorenog palestinskog pojasa.