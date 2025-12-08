Plenković u Pariz odveo ministre i gospodarstvenike: Potpisuju se vojni ugovori

U Elizejskoj palači, premijera Andreja Plenkovića primit će francuski predsjednik Emmanuel Macron. Nastavlja se time službeni posjet Francuskoj. U Pariz je stiglo i veliko hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo. Među ostalim, potpisuju se vojni ugovori vrijedni oko dvije milijarde eura - 18 samohodnih haubica Cezar, protudronski sustavi, 44 tenka Leopard i modernizacija borbenih lovaca Rafalea.

Posjet Francuskoj prati reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović. Neposredno prije vijesti javila se iz Pariza gdje je završio veliki gospodarski forum.

"U Parizu su se okupili vodeći ljudi iz energetskog, prehrambenog i vojno-obrambenog sektora Hrvatske. Neki od njih već imaju poslove i suradnju s francuskom stranom, a neki su tu poslove došli dogovarati", rekla je Krajinović.

Suosnivač tvrtke Orqa Ivan Jelušić kaže da njihova tvrtka već otprilike dvije godine isporučuje rješenja francuskim postrojbama.

Foto: DNEVNIK.hr

"To su trening dronovi, simulatori, pa čak i neke borbene letjelice. Ukoliko se naša suradnja nastavi ovim tempom, a ja sam siguran nakon ovog poslovog foruma da će to biti slučaj, očekujem da će naša suradnja i količine rasti i vrlo je izgledno da u dvogodišnjem razoblju od danas potencijalno ostvarimo suradnju koja će kulminirati nekakvim pogonom za sklapanje dronova ovdje u Francuskoj".

To će zapravo značiti ulaganje Hrvatske u Francusku.

Foto: DNEVNIK.hr

"Ja mislim da je nekako sazrijelo vrijeme i u stvari sazrijela je naša industrija, tako da ne samo da idemo u Francusku kupovati proizvode, mislim da je došlo vrijeme da se ta karika malo okrene.

Naša tvrtka nije jedina tvrtka koja radi globalno konkurentne proizvode koje imaju tržište ovdje u Francuskoj, to su tvrtke Šestan Busch, to je HS produkt, to je Docking".

Što se tiče tog sustava dronova, tu se Orqa nametnula kao vodeća u Europskoj Uniji.

"S prošlogodišnjih 120.000 dronova, ove godine smo došli na 280.000 komada koje možemo proizvesti u našem pogonu u Osijeku.

I naša je ambicija bila, a to je u skladu sa priželjkivanjima našeg ministra obrane, da što prije dođemo do milijun komada, mi smo tu brojku predvidjeli kroz razdoblje 2026. i 2027.

Foto: DNEVNIK.hr

Ja sam poprilično uvjeren da će se ta brojka ostvariti i puno ranije. A ostvarit će se na način tako da ćemo decentralizirati postupak sklapanja tih dronova, gdje će u Hrvatskoj i dalje proizvoditi ključne komponente, a onda ćemo sa partnerima u državama gdje imamo snažan kontakt i odnos sa korisnikom raditi lokaliziranu proizvodnju. I upravo se veselim da Francka bude jedna od tih država koje ćemo dodati u naš niz", kaže Jelušić.

(Foto: DNEVNIK.hr)

"Sada slijedi susret Plenkovića i Macrona, te potpisivanje trogodišnjeg akcijskog plana vezano za strateško partnerstvo s Francuskom, ali i važan ugovor - vojni ugovor o nabavi 18 francuskih samohodnih haubica Cezar".

Očekuju se i izjave Macrona i Plenkovića, javlja Josipa Krajinović.