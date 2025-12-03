Startaj Hrvatska: Ivona Poljak otkriva kako je Cookie Box postao mali predah u svakom danu

Odluka Ivone Poljak da stvori vlastiti proizvod koji spaja okus, emociju i dizajn rezultirala je proizvodnjom šareno pakiranih keksića raznih okusa. Odrasla u obitelji koja se bavi poduzetništvom, Ivona je željela napraviti nešto vlastito, nešto za sebe. Uvijek je bila vezana uz kreativnost i dizajn, a dok je radila u obiteljskom poslu u ugostiteljstvu, dobila je i inspiraciju za slatki, lijepo dizajniran i upakiran proizvod.
Ivonin put do vlastitog brenda
„Na ideju za Cookie Box sam došla jer jako volim jesti slatko... Odlučila sam napraviti jedan keks koji je u jednom pakiranju, tako da pojedem samo njega, a ne sve što se nalazi unutra“, uz osmijeh objašnjava kako je došla na ideju.
Ivona je kreativac u duši, a to je prenijela i na svoje kekse
(Foto:
PR)
Proces razvoja bio je pun pokušaja, učenja i upornosti, ali upravo su ti početni koraci potaknuli prva testiranja s prijateljicama te snažnu podršku majke, koja ju je ohrabrila da se posveti vlastitoj ideji. Nakon što je definirala okuse, Ivona je dala otkaz u obiteljskom poslu, uredila prostor za rad, pripremila potrebnu dokumentaciju i izgradila pogon.
Pet različitih okusa: Hazel Bliss, Blushberry, Bunny Bite, BiskY i Peanut Punch
(Foto:
PR)
Narudžba od 12.000 komada
Rezultat njezina rada je narudžba velikog trgovačkog lanca. Naručili su od nje 12.000 komada keksića u pet različitih okusa: Hazel Bliss, Blushberry, Bunny Bite, BiskY i Peanut Punch, svaki sa svojim okusom, teksturom i karakterom. Njihova posebnost je u kompaktnom pakiranju s trakicom, razigranoj estetici i praktičnosti koju korisnici mogu ponijeti u torbi, pojesti na poslu, putovanju ili kao mali znak pažnje.
Ulazak u veliki maloprodajni lanac za Ivonu je potvrda
(Foto:
PR)
Ulazak u veliki maloprodajni lanac za Ivonu je potvrda truda koji je uložila: „Nakon toliko pripreme, konačno je došao trenutak kada će moji keksi postati dio asortimana velikog trgovačkog lanca. Ja sam u njih uložila sve i nadam se da će to drugi prepoznati“, kaže.
Ivona je ušla u prostor samo nekoliko dana prije audita
(Foto:
PR)
Mali slatki predah koji uljepšava dan
Cookie Box već pronalazi svoje mjesto među kupcima koji prepoznaju proizvod koji je mali predah od rutine, slatki trenutak koji uljepšava dan i donosi osjećaj veselja u svakom dijelu dana. Njezini, ali i proizvodi ostalih kandidata projekta „Startaj Hrvatska“ na raspolaganju su kupcima u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske, a samo jedan od njih bit će proglašen HIT proizvodom godine!
Ivonu je iznenadila narudžba od 12 tisuća komada
(Foto:
PR)
Prije proglašenja, u sljedećim epizodama prisjetit ćemo se kandidata koji su titulu HIT proizvoda dobili proteklih godina i otkriti gdje su oni danas, a još jednom ćemo se podsjetiti koji su sve proizvodi ove sezone dospjeli na police i oduševili kupce. Pratite „Startaj Hrvatska“ nedjeljom na Novoj TV.
Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR HRVATSKA po najvišim profesionalnim standardima.