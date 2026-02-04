Pjevačicu u stanu ugrizla zmija, umrla je! Posljednju poruku poslala na WhatsApp: "Molim vas, dođite"

Dvadesetšestogodišnju pjevačicu i bivšu natjecateljicu emisije The Voice Nigeria ugrizla je zmija otrovnica dok je spavala u svom stanu u glavnom gradu Nigerije, Abuji.

Ifunanya Nwangene umrla je nekoliko sati nakon ugriza, očajnički čekajući pomoć u bolnici. Vijest o njezinoj smrti 31. siječnja izazvala je žestoku svađu oko dostupnosti lijekova u nigerijskim bolnicama.

Nwangene, poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, pojavila se u emisiji The Voice Nigeria 2021. godine i, prema riječima prijatelja, pripremala se za svoj prvi samostalni koncert kasnije ove godine. Bila je zvijezda u usponu i poznata po svojoj svestranosti, spajajući jazz, operu, klasičnu glazbu i soul.

Nwangene je rekla da ju je oko 8:30 ujutro probudio ugriz zmije koji je osjetila na zapešću. Kasnije su u njezinu stanu pronađene dvije zmije, od kojih jedna, šumska kobra srednje veličine, u njezinoj spavaćoj sobi, piše Guardian.

Nigerija ima 29 vrsta zmija, od kojih je 41 posto otrovno. Nestašica protuotrova zbog problema u proizvodnji zabilježena je diljem Afrike, uz zabrinutost oko kvalitete nekih proizvoda.

U prvoj bolnici u Abuji u koju je Nwangene otišla nije bilo dostupnog protuotrova, prema objavama njezina brata na društvenim mrežama.

Zatim je otišla u Federalni medicinski centar (FMC), gdje je dobila polivalentni zmijski protuotrov, ali je umrla nakon onoga što je ta bolnica opisala kao "teške neurotoksične komplikacije od ugriza zmije" i "iznenadno pogoršanje".

Sam Ezugwu, ravnatelj zbora Amemuso, čiji je Nwangene bila član, požurio je u bolnicu nakon što je zatražila pomoć u grupi zbora na WhatsAppu. Kazao je da su liječnici u FMC-u rekli da im je "hitno potreban neostigmin (lijek koji se koristi u kombinaciji s protuotrovima u slučajevima ugriza zmije) i dodatne doze lijeka koji je već primijenjen, objašnjavajući da je bolnica iscrpila sve zalihe".

No, dok je bio u obližnjoj ljekarni i kupovao lijek, Nwangene je umrla.

"Vratili smo se u bolnicu i pronašli Ifunanyino beživotno tijelo na krevetu", napisao je u izjavi na stranici zbora na Facebooku. "Plakali smo, molili se, vrištali, ali ona nas više nije mogla čuti."

Bolnica negira nedostatak protuotrova.

"Naše medicinsko osoblje pružilo je hitno i odgovarajuće liječenje, uključujući reanimaciju, intravenske tekućine, intranazalni kisik i primjenu polivalentnog zmijskog protuotrova... Tvrdnje o nedostupnosti protuotrova i neadekvatnom odgovoru su neutemeljene i ne odražavaju stvarnost situacije", naveli su.

Ugrizi zmija ubijaju jednu osobu svakih pet minuta diljem svijeta - do 138.000 svake godine, a još 400.000 ostavljaju s trajnim invaliditetom. Smatra se da mnogi slučajevi i smrti ostaju nezabilježeni.