Lov na Amerikance preko Telegrama: IRGC poziva civile da prijave skrovišta američkih vojnika u hotelima

Iranski udari balističkim projektilima i dronovima prisilili su američko zapovjedništvo na drastičan potez - raspršivanje trupa izvan vojnih objekata. Rezultat je rat koji se, prema riječima vojnih dužnosnika, u suštini vodi "na daljinu".

Dok piloti i posade iz zraka napadaju Iran, kopnene snage pokušavaju upravljati operacijama iz improviziranih, "alternativnih" lokacija. Iranska revolucionarna garda (IRGC) brzo je reagirala na ovu promjenu taktike. Putem aplikacije Telegram pozvali su lokalno stanovništvo da im pomogne locirati "američke teroriste" u njihovim skrovištima.

"Vaša je islamska dužnost točno prijaviti skrovišta američkih terorista i poslati informacije putem Telegrama“, stoji u poruci IRGC-a, uz upozorenje civilima da ne pružaju utočište Amerikancima u hotelima kako i sami ne bi postali mete.

Popis uništenja: Od Kuvajta do Saudijske Arabije

Šteta na američkoj vojnoj infrastrukturi je golema. Najteže je pogođen Kuvajt, gdje su baze Ali Al Salem i Camp Buehring pretrpjele teška oštećenja, a u luci Shuaiba uništen je taktički operativni centar, pri čemu je poginulo šest vojnika.

Katar: Oštećen radarski sustav za rano upozoravanje u bazi Al Udeid.

Bahrein: Dron je pogodio komunikacijsku opremu u sjedištu Pete flote.

Saudijska Arabija: Projektili su oštetili komunikacije i tankere za gorivo u bazi Prince Sultan.

Irak: Dronovi su ciljali luksuzni hotel u Erbilu u kojem su bili smješteni Amerikanci.

Unatoč povlačenju s baza, američki ministar obrane Pete Hegseth inzistira na tome da ofenziva ide punom parom.

"Do danas smo pogodili preko 7.000 ciljeva širom Irana. Današnji paket udara bit će najveći dosad, baš kao što je bio i jučerašnji", izjavio je Hegseth.

Ipak, umirovljeni narednik Wes J. Bryant upozorava da se premještanjem u hotele gubi operativna moć: "Ne možete samo staviti svu tu opremu na vrh hotela. Neka je oprema jednostavno previše nezgrapna."

Preračunala se administracija?

Unutar vojnih krugova raste nezadovoljstvo zbog lošeg planiranja. Kritičari ističu da Trumpova administracija nije na vrijeme evakuirala obitelji diplomata niti izdala upozorenja prije početka rata, podcijenivši iransku sposobnost odgovora balističkim projektilima. Netko vrlo naivan mislio je da će ovo proći kao rat u Afganistanu ili Iraku, no talibani i Sadam Hussein nisu imali ovakve raketne sposobnosti.

Dokaz kaotičnih operacija je i nedavni sudar dva američka tankera KC-135, koji su u žurbi poslani u rat bez dovoljno vremena za pripremu, što je rezultiralo smrću još šest vojnika.

Dok general Dan Caine poručuje da "slojevita obrana štiti američke interese", stvarnost vojnika koji rat vode iz hotelskih soba sugerira da je ovaj sukob daleko od onoga što je Washington planirao.