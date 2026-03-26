UŽIVO Plenković okupio ministre: Vlada donosi važne odluke

Vlada je početkom tjedna predstavila 10. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan 450 milijuna eura. Nastavlja se limitirati rast cijena goriva, a cijene struje i plina zadržavaju se do 1. listopada ove godine, istaknuo je premijer Andrej Plenković.

"Pratit ćemo situaciju i pravovremeno reagirati", dodao je.

Na drugoj sjednici ovoga tjedna pred ministrima će se, između ostalog, naći Prijedlog zaključka u vezi s pomoći potrebitim građanima u opskrbi ogrjevnim drvom, kao i Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa radi rekonstrukcije "Gradskog stadiona Maksimir".



